Американские военные покидают Литву

Ожидается, что их заменит новая группа солдат, но когда это произойдет и сколько их будет, пока не ясно, так как США пересматривают планы развертывания вооруженных сил в Европе.

Соединенные Штаты начали вывод более тысячи американских солдат и техники из Литвы после завершения срока их ротации, сообщает портал TV3.

По словам главного советника президента Литвы по национальной безопасности Дейвидаса Матулениса, некоторая часть американских военнослужащих останется в стране до начала новой ротации: «Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число».

В последние годы ротация американских войск в основном происходила непрерывно. Это означает, что к тому времени, когда одни солдаты возвращались в места своей дислокации, в Литву уже начинали прибывать подразделения на замену, отмечает TV3.

Американцы регулярно размещали батальоны в Литве с 2019 года. После начала российского вторжения в Украину Вашингтон изменил статус своих сил в Литве на непрерывное ротационное размещение.

В мае Вашингтон объявил о приостановке переброски 4 тыс. военнослужащих в Польшу. Однако вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил о размещении в Польше 5 тыс. американских военных, отметив, что этот шаг основан на его отношениях с польским президентом Каролем Навроцким.