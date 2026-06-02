USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США

18:23 1687

Приверженность президента США Дональда Трампа миру на Южном Кавказе и лидерство президента Азербайджана Ильхама Алиева способствовали заключению коммерческих соглашений на сумму более $8 млрд между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр на пресс-конференции в рамках первого Азербайджано-Американского экономического диалога.

Орр рассказал о подписанном 1 июня «большом числе коммерческих соглашений между представителями частного сектора США и SOCAR, а также дополнительных коммерческих соглашениях, подписанных сегодня в Баку с Министерством экономики.

По его словам, общий объем коммерческих сделок, заключенных в рамках этого визита, превышает $8 млрд.

Орр указал, что «сегодня Азербайджан является одним из важнейших производителей энергоресурсов в мире, а Соединенные Штаты получают значительные выгоды от этого партнерства. Мы ожидаем, что в ближайшие годы эти отношения будут существенно расширяться и укрепляться».

По его словам, энергетика остается прочным фундаментом экономических отношений США и Азербайджана.

«Сегодня мы обсудили с высокопоставленными представителями и профильными экспертами правительств США и Азербайджана прогресс в вопросах региональной взаимосвязанности, торговли и транзита, включая инициативу TRIPP, а также сотрудничество в области упрощения торговых процедур и авиации», - сказал Орр.

Представитель Госдепа также сообщил, что Соединенные Штаты «наметили пути более широкого внедрения американских технологий искусственного интеллекта для модернизации и повышения безопасности цифровой инфраструктуры Азербайджана».

Зеленский назвал цели новых атак России
Зеленский назвал цели новых атак России
19:40 191
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа…
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа… наш комментарий
16:37 2036
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
18:23 1688
Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3964
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 2213
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 1875
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 9484
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 3419
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10990
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 6092
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 2549

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал цели новых атак России
Зеленский назвал цели новых атак России
19:40 191
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа…
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа… наш комментарий
16:37 2036
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
18:23 1688
Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3964
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 2213
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 1875
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 9484
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 3419
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10990
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 6092
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 2549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться