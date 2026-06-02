Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США

Приверженность президента США Дональда Трампа миру на Южном Кавказе и лидерство президента Азербайджана Ильхама Алиева способствовали заключению коммерческих соглашений на сумму более $8 млрд между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр на пресс-конференции в рамках первого Азербайджано-Американского экономического диалога.

Орр рассказал о подписанном 1 июня «большом числе коммерческих соглашений между представителями частного сектора США и SOCAR, а также дополнительных коммерческих соглашениях, подписанных сегодня в Баку с Министерством экономики.

По его словам, общий объем коммерческих сделок, заключенных в рамках этого визита, превышает $8 млрд.

Орр указал, что «сегодня Азербайджан является одним из важнейших производителей энергоресурсов в мире, а Соединенные Штаты получают значительные выгоды от этого партнерства. Мы ожидаем, что в ближайшие годы эти отношения будут существенно расширяться и укрепляться».

По его словам, энергетика остается прочным фундаментом экономических отношений США и Азербайджана.

«Сегодня мы обсудили с высокопоставленными представителями и профильными экспертами правительств США и Азербайджана прогресс в вопросах региональной взаимосвязанности, торговли и транзита, включая инициативу TRIPP, а также сотрудничество в области упрощения торговых процедур и авиации», - сказал Орр.

Представитель Госдепа также сообщил, что Соединенные Штаты «наметили пути более широкого внедрения американских технологий искусственного интеллекта для модернизации и повышения безопасности цифровой инфраструктуры Азербайджана».