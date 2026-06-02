Премьер Грузии: Армения может подключиться к Баку – Тбилиси – Карс

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о возможности подключения Армении к железнодорожному маршруту Баку – Тбилиси – Карс (БТК), передают грузинские СМИ.

«Когда мы говорим о развитии связующей функции Грузии, Армении уделяется большое внимание, и мы готовы максимально углубить партнерство с нашими армянскими друзьями, в том числе и в развитии транзитной функции», — сказал Кобахидзе.

По его словам, Грузия придает большое значение сотрудничеству с Арменией в рамках развития транспортных и транзитных возможностей региона.

Заявление прозвучало после официального запуска железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс после масштабной модернизации. В результате проведенных работ пропускная способность магистрали увеличена с 1 млн до 5 млн тонн грузов в год.