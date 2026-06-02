«Решает самые деликатные вопросы»: у Америки новый глава нацразведки

Путле возглавляет Федеральное управление жилищного финансирования, он также председатель ипотечного агентства Fannie Mae/Freddie Mac.

По утверждению Трампа, он останется на этих постах после назначения. Трамп также заявил, что Путле обладает «обширным опытом в решении самых деликатных вопросов в Америке, связанных с безопасностью и стабильностью рынков». По словам президента США, Путле смог повысить объем активов Fannie Mae/Freddie Mac на $10 трлн.

В мае экс-глава Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о своей отставке. В своем заявлении Трампу она пояснила, что уход связан с болезнью ее мужа: у него обнаружили редкую форму рака костей. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что уйти в отставку Габбард вынудили в Белом доме. Агентство отмечало, что Трамп ранее намекал на разногласия с ней.