USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

Судили майора Тагиева. Теперь судят полковника Бабаева

Инара Рафикгызы
19:09 382

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу экс-замначальника Главного медицинского управления Минобороны полковника Октая Бабаева, обвиняемого в мошенничестве.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Анара Рзаева. Судебное разбирательство назначено на 8 июля.

Потерпевшим по делу проходит бывший начальник Центрального медицинского архива Главного клинического госпиталя Вооруженных сил и Архива медицинских документов министерства майор Рухин Тагиев, ныне находящийся под арестом.

Согласно обвинению, Бабаев получил от Тагиева 30 тысяч манатов, пообещав помочь ему избежать направления в распоряжение. Однако спустя некоторое время майора арестовали. Полковнику предъявлено обвинение по статье 178.2.3 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) УК Азербайджана. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Бабаев возместил часть причиненного ущерба. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Согласно обвинению, Рухин Тагиев во время исполнения служебных обязанностей сознательно вносил ложные сведения в документы, связанные с получением ранений некоторыми военнослужащими во Второй Карабахской войне, и выдавал им справки для получения степени инвалидности в обмен на взятки. Кроме того, он обещал одному лицу, работающему в Военном медицинском пункте, продление трудового договора и взял у него 1500 манатов. Тагиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица — торговля влиянием), 313 (должностной подлог) и 341.2.3 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Зеленский назвал цели новых атак России
Зеленский назвал цели новых атак России
19:40 197
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа…
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа… наш комментарий
16:37 2038
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
18:23 1691
Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3965
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 2215
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 1875
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 9485
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 3419
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10991
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 6096
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 2549

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал цели новых атак России
Зеленский назвал цели новых атак России
19:40 197
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа…
Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа… наш комментарий
16:37 2038
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
Соглашения более чем на $8 миллиардов между Азербайджаном и США
18:23 1691
Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3965
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 2215
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 1875
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 9485
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 3419
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10991
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 6096
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 2549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться