Судили майора Тагиева. Теперь судят полковника Бабаева

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Анара Рзаева. Судебное разбирательство назначено на 8 июля.

Потерпевшим по делу проходит бывший начальник Центрального медицинского архива Главного клинического госпиталя Вооруженных сил и Архива медицинских документов министерства майор Рухин Тагиев, ныне находящийся под арестом.

Согласно обвинению, Бабаев получил от Тагиева 30 тысяч манатов, пообещав помочь ему избежать направления в распоряжение. Однако спустя некоторое время майора арестовали. Полковнику предъявлено обвинение по статье 178.2.3 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) УК Азербайджана. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Бабаев возместил часть причиненного ущерба. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Согласно обвинению, Рухин Тагиев во время исполнения служебных обязанностей сознательно вносил ложные сведения в документы, связанные с получением ранений некоторыми военнослужащими во Второй Карабахской войне, и выдавал им справки для получения степени инвалидности в обмен на взятки. Кроме того, он обещал одному лицу, работающему в Военном медицинском пункте, продление трудового договора и взял у него 1500 манатов. Тагиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица — торговля влиянием), 313 (должностной подлог) и 341.2.3 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.