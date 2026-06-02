Зеленский назвал цели новых атак России

Россия выбрала одной из целей своих ударов — как военных, так и пропагандистских — украинских разработчиков ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, он заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. В частности, Иващенко рассказал о российском производстве ракет: объектах, количестве, расстоянии и путях поставок критических компонентов из других стран.

«Знаем также, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине — военных, политических и пропагандистских — избраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий», — заявил Зеленский в соцсетях.

«Россия выделяет это как стратегическую угрозу для себя — способность Украины произвести собственную баллистическую систему и локализовать антибаллистическую защиту. Будем реагировать», — добавил Зеленский.

После ночного массированного удара по городам Украины Министерство обороны России заявило, в частности, что в Днепре одной из целей ударов было предприятие компании Fire Point. Эта компания, по заявлениям ее руководства, разрабатывает ракеты. Украина заявление россиян не комментировала и ни о каких военных или военнопромышленных объектах, пораженных в Днепре, не говорила.