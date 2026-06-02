Граждане пришли к главе МЧС

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в регионах страны, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 2 июня провел в городе Хырдалане, в административном здании Апшеронской районной части Государственной противопожарной службы, прием жителей Апшеронского и Зангиланского районов.

По сообщению пресс-службы МЧС, сначала Кямаледдин Гейдаров посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложил цветы, с глубоким уважением почтил его светлую память.

Затем министр принял жителей Апшеронского и Зангиланского районов. Большинство обращений граждан было решено на месте. По некоторым вопросам руководителям соответствующих структур МЧС были даны поручения о принятии необходимых мер в соответствии с законодательством. Граждане, пришедшие на прием, выразили благодарность президенту страны за условия, обеспечивающие оперативное и эффективное рассмотрение их обращений на месте.