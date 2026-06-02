Удаление за прикрытый рот и другие новые правила на футбольном ЧМ-2026

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально ратифицировал пакет радикальных изменений в правилах, которые начнут действовать уже с 11 июня на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Цель — тотальная борьба с затягиванием времени и грязью на поле. 5 секунд на аут: если игрок намеренно затягивает ввод мяча из-за боковой, судья дает свисток, включает визуальный отсчет рукой, а затем просто отдает аут сопернику.

5 секунд на удар от ворот: вратарям больше не дадут поправлять гетры по минуте. Если кипер тянет время на ударе от ворот, арбитр после отсчета наказывает команду угловым ударом в их ворота. 10 секунд на замену: уходящий футболист обязан покинуть поле в любой ближайшей точке за 10 секунд. Не успел — свежий игрок ждет на скамейке еще ровно одну минуту, а команда это время проводит в меньшинстве. Минута в ауте при травме: если на поле появились врачи, пострадавший полевой игрок обязан оставаться за бровкой ровно 60 секунд после возобновления игры. Исключения — травмы головы, пенальтисты и случаи, когда соперник получил за этот фол карточку. Прямая красная за прикрытый рот: теперь за привычку прятать рот за ладонь, воротник или футболку во время стычек с соперником будут удалять с поля. Правило ввели после расистского скандала между Винисиусом и Джанлукой Престианни в матче между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов, где не смогли доказать оскорбления из-за спрятанных губ.