Закир Гасанов осмотрел военные объекты в Грузии

Находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил ряд военных объектов в этой стране.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, Закир Гасанов вместе с вице-премьером - министром обороны Грузии Ираклием Чиковани и командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили посетил базу Командования сил специальных операций имени майора Гелы Чедия в Мухровани. Азербайджанская делегация ознакомилась с созданными здесь условиями, осмотрела образцы вооружений.