Россия теряет захваченные территории

Если в апреле чистые потери ранее захваченной Россией площади составляли 116 кв. км, то по итогам мая этот показатель достиг 281,1 кв. км. Аналитики учитывали лишь те территории, которые находятся под полным контролем российских военных без учета зон инфильтрации малых групп.

«Украинские силы к настоящему моменту в значительной степени остановили весенне-летнее наступление России 2026 года», — констатирует ISW.

OSINT-проект DeepState отмечает, что Россия утрачивает контроль над украинским территориями на фоне резкого увеличения числа штурмов позиций ВСУ. По их данным, в мае ВС РФ совершили более чем 7000 атак, что на 37,5% больше, чем за предыдущий месяц. В Минобороны Украины также сообщили, что в мае на передовой произошло 7008 боевых столкновений против 5085 — в апреле. Согласно подсчетам DeepState, за май ВС РФ захватили лишь 14 кв. км украинской территории. При этом аналитики отмечают, что «это первый месяц за последние годы (с октября 2023-го), когда прирост захваченной территории для (россиян) стал отрицательным». Карта DeepState «в целях безопасности» отображает продвижение ВСУ с задержкой, пояснил проект.

С декабря 2025 по май 2026 года, по оценке ISW, российские силы продвинулись в Украине всего на 40,64 кв. км, тогда как за аналогичный период 2024–2025 годов темпы продвижения составляли 515,84 кв. км.

Медленное продвижение российских войск, как предполагают в ISW, связано со значительными изменениями на поле боя, включая наземные контратаки ВСУ, усилившиеся украинские удары средней дальности, блокировку терминалов Starlink для ВС РФ в феврале 2026 года, а также ограничение Кремлем работы Telegram на фронте.