Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»

Соединенные Штаты хотели бы поддерживать отношения с Арменией из-за экономических причин и не заставляют ее «не дружить» с другими странами, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая во вторник в Сенате США.

«Мы здесь не для того, чтобы ущемлять суверенитет Армении. Мы не просим их не дружить с другими странами. Мы лишь хотим, чтобы наши отношения строились не только на мире. Мир важен, но это лишь начало: он открывает возможности в экономической сфере», - сказал Рубио.

По словам госсекретаря, Россия «не особо довольна» активизацией двусторонних отношений Вашингтона и Еревана: «Я бы отметил, что, как подтверждается сведениями из открытых источников, Россия совсем не рада нашей активности там. Я думаю, есть доказательства того, что они хотели бы, чтобы нынешний лидер проиграл выборы в результате этих растущих отношений с США».

По его мнению, «в течение долгого времени наши отношения с Арменией были довольно застойными». Рубио отметил, что Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и «изучить возможности сотрудничества во всех областях».

Комментируя подписание Арменией и США рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), Рубио заявил, что это «стимулирует инвестиции американского частного сектора»: «Мы не стремимся к монополии американских компаний, но мы хотим, чтобы они получили свою справедливую долю».

