Россия может попытаться изолировать Балтию, создав «килл-зону»

Западные разведслужбы предупреждают, что до конца этого года Москва якобы может проверить оборонные возможности Восточной Европы. Ранее Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам, выступающий с критикой российских властей, заявил, что Россия может устроить военную провокацию против одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО к ответу и попытаться разрушить альянс. Каспаров констатировал, что Европа не готова к прямому военному столкновению с РФ, несмотря на осознание угрозы. По сообщению Bild, аналитики НАТО выступили с докладом о вероятной военной операции России для изоляции государств Балтии от остальной части ЕС и НАТО. По их мнению, Москва может устроить длительную блокаду Балтии, превратив самый уязвимый участок Альянса и единственное сухопутное сообщение Балтии с остальными странами НАТО — Сувалкский коридор — в «килл-зону». То есть в территорию гарантированного поражения благодаря комбинированному использованию артиллерии, мин и FPV-дронов.

Для установления российского контроля над Сувалкским коридором достаточно дистанционно управляемых мин, беспилотников и реактивной артиллерии. Это позволило бы изолировать Балтию от остальной части ЕС без единого российского солдата, пересекающего границу. Сувалкский коридор — территория длиной 65 км, связывающая Эстонию, Латвию и Литву с остальной частью Европы. Географическое положение — равнинные сельскохозяйственные угодья с ограниченной инфраструктурой — делает его одновременно сложным для обороны и стратегически незаменимым. Военные планировщики часто называют Сувалкский коридор ахиллесовой пятой НАТО, и в регионе неоднократно проводили учения по его обороне. Аналитики предупреждают, что в случае создания «килл-зоны» России даже не потребуется физически занимать коридор солдатами, чтобы отрезать и изолировать Балтию.

Артур Плокшто, литовский военный эксперт и преподаватель Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса, в беседе с haqqin.az отметил, что в странах Балтии просчитывают и готовятся к ситуации, о которой предупреждают эксперты НАТО. «Контроль над Сувалкским коридором не будет означать полной блокады Балтии, так как в Литве и Эстонии есть крупные порты. С другой стороны, если россияне будут со своей территории обстреливать проезжающие по Сувалкскому коридору машины, грузовики дронами и реактивной артиллерией, это означает войну России и НАТО. По данному коридору проходят две узкие дороги: из польского города Сувалки в сторону Литвы — в город Мариямполь и в Лаздияй. Эти дороги расположены перпендикулярно кратчайшему расстоянию между Беларусью и Калининградской областью России. Поэтому, если бы гипотетическая цель России состояла в том, чтобы соединить свои территории и отрезать страны Балтии от Европы, войскам пришлось бы двигаться поперек этих дорог, блокируя их, либо использовать эти узкие пути для контроля за регионом», — полагает военный эксперт.

Плокшто считает, что «если россияне вторгнутся на эту территорию, то станут мишенью для литовской артиллерии. Однако блокировка коридора дронами и минами без вторжения армии — это новая тактика, которая требует от стран Балтии скорейшего создания системы противодроновой обороны. Мы этим уже занимаемся, в частности перенимаем украинский опыт борьбы с дронами. Сейчас в Вильнюсе проходит украинско-литовский форум новых технологий, где будет затронута тема технологий защиты от боевых дронов». Другой литовский военный эксперт в области оборонной политики Гедрюс Петкявичюс отметил, что в долгосрочной перспективе блокада минами и дронами Сувалкского коридора создаст довольно ощутимые экономические проблемы для стран Балтии: «По этому оживленному маршруту проходит 70% гражданских и коммерческих грузоперевозок в страны Балтии. В принципе, россияне могут с помощью беспилотников заминировать этот путь, примерно так, как украинцы огромными квадрокоптерами Vampire сбрасывают мины на российские дороги и позиции за несколько километров вглубь российской территории. В армии балтийских стран есть техника и технологии, позволяющие обезвредить мины на территории Сувалкского коридора, если там не будет патрулирования дронов, которые могут атаковать саперов и военных инженеров».