Россия может попытаться изолировать Балтию, создав «килл-зону»

комментируют военные эксперты Литвы
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
21:14 794

Западные разведслужбы предупреждают, что до конца этого года Москва якобы может проверить оборонные возможности Восточной Европы.

Ранее Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам, выступающий с критикой российских властей, заявил, что Россия может устроить военную провокацию против одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО к ответу и попытаться разрушить альянс. Каспаров констатировал, что Европа не готова к прямому военному столкновению с РФ, несмотря на осознание угрозы.

По сообщению Bild, аналитики НАТО выступили с докладом о вероятной военной операции России для изоляции государств Балтии от остальной части ЕС и НАТО. По их мнению, Москва может устроить длительную блокаду Балтии, превратив самый уязвимый участок Альянса и единственное сухопутное сообщение Балтии с остальными странами НАТО — Сувалкский коридор — в «килл-зону». То есть в территорию гарантированного поражения благодаря комбинированному использованию артиллерии, мин и FPV-дронов.

Для установления российского контроля над Сувалкским коридором достаточно дистанционно управляемых мин, беспилотников и реактивной артиллерии. Это позволило бы изолировать Балтию от остальной части ЕС без единого российского солдата, пересекающего границу.

Сувалкский коридор — территория длиной 65 км, связывающая Эстонию, Латвию и Литву с остальной частью Европы. Географическое положение — равнинные сельскохозяйственные угодья с ограниченной инфраструктурой — делает его одновременно сложным для обороны и стратегически незаменимым. Военные планировщики часто называют Сувалкский коридор ахиллесовой пятой НАТО, и в регионе неоднократно проводили учения по его обороне.

Аналитики предупреждают, что в случае создания «килл-зоны» России даже не потребуется физически занимать коридор солдатами, чтобы отрезать и изолировать Балтию.

Артур Плокшто, литовский военный эксперт и преподаватель Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса, в беседе с haqqin.az отметил, что в странах Балтии просчитывают и готовятся к ситуации, о которой предупреждают эксперты НАТО.

«Контроль над Сувалкским коридором не будет означать полной блокады Балтии, так как в Литве и Эстонии есть крупные порты. С другой стороны, если россияне будут со своей территории обстреливать проезжающие по Сувалкскому коридору машины, грузовики дронами и реактивной артиллерией, это означает войну России и НАТО. По данному коридору проходят две узкие дороги: из польского города Сувалки в сторону Литвы — в город Мариямполь и в Лаздияй. Эти дороги расположены перпендикулярно кратчайшему расстоянию между Беларусью и Калининградской областью России. Поэтому, если бы гипотетическая цель России состояла в том, чтобы соединить свои территории и отрезать страны Балтии от Европы, войскам пришлось бы двигаться поперек этих дорог, блокируя их, либо использовать эти узкие пути для контроля за регионом», — полагает военный эксперт.

Плокшто считает, что «если россияне вторгнутся на эту территорию, то станут мишенью для литовской артиллерии. Однако блокировка коридора дронами и минами без вторжения армии — это новая тактика, которая требует от стран Балтии скорейшего создания системы противодроновой обороны. Мы этим уже занимаемся, в частности перенимаем украинский опыт борьбы с дронами. Сейчас в Вильнюсе проходит украинско-литовский форум новых технологий, где будет затронута тема технологий защиты от боевых дронов».

Другой литовский военный эксперт в области оборонной политики Гедрюс Петкявичюс отметил, что в долгосрочной перспективе блокада минами и дронами Сувалкского коридора создаст довольно ощутимые экономические проблемы для стран Балтии: «По этому оживленному маршруту проходит 70% гражданских и коммерческих грузоперевозок в страны Балтии.

В принципе, россияне могут с помощью беспилотников заминировать этот путь, примерно так, как украинцы огромными квадрокоптерами Vampire сбрасывают мины на российские дороги и позиции за несколько километров вглубь российской территории. В армии балтийских стран есть техника и технологии, позволяющие обезвредить мины на территории Сувалкского коридора, если там не будет патрулирования дронов, которые могут атаковать саперов и военных инженеров».

По его словам, «в Литве со всей ответственностью подходят к возможной блокаде РФ сухопутного сообщения с остальной Европой и считают этот шаг вполне реалистичным элементом гибридной войны России против Европы. В долгосрочной перспективе россияне могут вывести из строя всю военную и гражданскую логистику Сувалкского коридора. Блокада этого маршрута с применением роя боевых дронов, ударов реактивной артиллерии с правовой точки зрения будет рассматриваться как агрессия в отношении стран НАТО, даже если физически там не будет российских военных».

Петкявичюс отмечает, что блокада не приведет к экономическому коллапсу Литвы, потому что через порт Клайпеды поступает много грузов, а литовская база военно-воздушных сил «Зокняй» может принять как американские истребители F-35, так и крупные грузовые самолеты: «Уже 10 лет истребители НАТО летают в воздушном пространстве Балтии с полным боекомплектом, пушками, ракетами. Они поднимаются в воздух даже при малейшей тревоге, так что Балтия готова к неожиданному конвенциональному нападению со стороны России. При гибридной войне, когда российские военные не будут наступать на Сувалкский коридор, а только минировать и патрулировать беспилотниками, вопрос активизации 5-й статьи устава НАТО зависит от решения правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Государства региона могут справиться, если к ним залетит 5–6 дронов. У нас силы быстрого реагирования, высокомобильные 3D-радиолокационные станции шведского производства «Жираф», которые обнаруживают низколетящие цели и прочее. Но при длительном конфликте, когда противник будет массово применять беспилотники, без коллективной помощи Альянса нам не обойтись».

