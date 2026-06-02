У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и участвует в переговорном процессе о завершении конфликта Тегерана с Вашингтоном, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио на слушаниях в Сенате США ответил утвердительно на вопрос, жив ли иранский лидер: «У нас есть данные, указывающие на то, что он (Хаменеи) все активнее, на определенном уровне участвует в контактах. При этом все послания от него поступают в письменном виде и через посредников».

В последние месяцы СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения во время американо-израильских ударов по иранской территории. Сам верховный лидер пока не появляется на публике.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера Ирана, став преемником своего отца, Али Хаменеи, погибшего во время ударов США и Израиля по Тегерану.