Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого

ФИФА опубликовала окончательные списки составов команд, которые сыграют на стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу. В 104 матчах в Канаде, Мексике и США примут участие 48 сборных, заявивших на турнир 1248 игроков. Будет представлена на ЧМ-2026 и азербайджанская Премьер-лига. На мундиале единственным игроком, выступающим в нашем чемпионате, будет защитник «Туран-Товуза» Родерик Миллер. 34-летний футболист попал в заявку сборной Панамы. Вчера он принял участие в подготовительной игре против сборной Бразилии. Миллер вышел на замену на 65-й минуте при счете 5:1 в пользу бразильцев. В итоге Панама проиграла 2:6. На чемпионате мира панамцы сыграют в группе «L» с Хорватией, Англией и Ганой.

Вторым игроком из Азербайджана на ЧМ мог стать узбекский футболист «Сабаха» Умарали Рахмоналиев. Он попал в расширенный список, но в финальной заявке, состоящей из 26 игроков, его не оказалось. Среди 1248 игроков 891 впервые едет на чемпионат мира. 357 футболистов уже имели возможность прочувствовать атмосферу мундиалей. А рекордсменами являются аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и мексиканский голкипер Гильермо Очоа, которые в шестой раз сыграют на ЧМ. В США, Канаде и Мексике могут выступить 22 футболиста, уже становившихся чемпионами мира. Самым возрастным игроком турнира является шотландец Крейг Гордон, которому на момент старта чемпионата будет 43 года и 162 дня. Самый молодой - мексиканец Хильберто Мора (17 лет и 240 дней). В общей сложности на ЧМ едут 22 игрока моложе 20 лет и семь игроков в возрасте 40 лет и старше. Четыре сборные сыграют на мундиалях впервые - Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан.