Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого

ФИФА опубликовала окончательные списки составов команд, которые сыграют на стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу. В 104 матчах в Канаде, Мексике и США примут участие 48 сборных, заявивших на турнир 1248 игроков.
Будет представлена на ЧМ-2026 и азербайджанская Премьер-лига. На мундиале единственным игроком, выступающим в нашем чемпионате, будет защитник «Туран-Товуза» Родерик Миллер. 34-летний футболист попал в заявку сборной Панамы. Вчера он принял участие в подготовительной игре против сборной Бразилии. Миллер вышел на замену на 65-й минуте при счете 5:1 в пользу бразильцев. В итоге Панама проиграла 2:6. На чемпионате мира панамцы сыграют в группе «L» с Хорватией, Англией и Ганой.
Вторым игроком из Азербайджана на ЧМ мог стать узбекский футболист «Сабаха» Умарали Рахмоналиев. Он попал в расширенный список, но в финальной заявке, состоящей из 26 игроков, его не оказалось.
Среди 1248 игроков 891 впервые едет на чемпионат мира. 357 футболистов уже имели возможность прочувствовать атмосферу мундиалей. А рекордсменами являются аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и мексиканский голкипер Гильермо Очоа, которые в шестой раз сыграют на ЧМ.
В США, Канаде и Мексике могут выступить 22 футболиста, уже становившихся чемпионами мира.
Самым возрастным игроком турнира является шотландец Крейг Гордон, которому на момент старта чемпионата будет 43 года и 162 дня. Самый молодой - мексиканец Хильберто Мора (17 лет и 240 дней). В общей сложности на ЧМ едут 22 игрока моложе 20 лет и семь игроков в возрасте 40 лет и старше.
Четыре сборные сыграют на мундиалях впервые - Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан.
1248 футболистов представляют 449 клубов из 71 страны, 35 из которых - европейские.
Сборные Катара и Саудовской Аравии почти полностью состоят из футболистов местных чемпионатов - 25 игроков из 26-ти. А вот Кабо-Верде, ДР Конго, Кот-д'Ивуар, Кюрасао, Сенегал и Уругвай не пригласили в сборную ни одного футболиста из национальной лиги.
Что касается тренеров, то португалец Карлос Кейруш, возглавляющий сборную Ганы, будет работать на своем пятом подряд чемпионате мира. Ранее он приезжал на ЧМ со сборными Португалии (2010) и Ирана (2014, 2018, 2022). Кейруш повторил достижение легендарного серба Боры Милутиновича, тренировавшего на чемпионатах мира Мексику (1986), Коста-Рику (1990), США (1994), Нигерию (1998) и Китай (2002).