Трамп сказал Ирану: «Пора...»

«Фейковые новостные сообщения о том, что Исламская Республика Иран и США перестали общаться несколько дней назад, являются ложными и ошибочными», — написал он во вторник в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, «переговоры продолжаются непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня». «К чему они приведут, никто не знает, но, как я сказал Ирану: «Пора, так или иначе, заключить сделку. Вы занимаетесь этим уже 47 лет, и нельзя позволить, чтобы это продолжалось дальше!» - сказал Трамп.

Иранская сторона публично не подтвердила продолжение контактов.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил о возможном прогрессе в вопросе достижения договоренностей с Ираном в ближайшие дни: «У нас есть перспективы. Это может произойти сегодня, может произойти завтра или на следующей неделе».

Госсекретарь отметил, что Иран «впервые согласился обсуждать аспекты своей ядерной программы». При этом он заявил, что переговоры между двумя сторонами «не гарантируют заключения сделки, которая устроит Сенат и народ США».

По словам Рубио, Иран согласился обсудить с американской стороной аспекты своей ядерной программы. Однако главным условием для проведения переговоров он назвал открытие Ираном Ормузского пролива. По оценкам Рубио, второй этап переговоров может занять от 30 до 90 дней. «Это, безусловно, очень технические вопросы, и я не думаю, что их можно решить за пять дней. Это потребует встреч команды экспертов на протяжении 30, 60, 90 дней для согласования деталей», — сказал глава Госдепа. По его словам, второй этап переговоров будет сосредоточен на утилизации высокообогащенного урана.

Администрация США не предлагает Ирану смягчить санкции в обмен лишь на открытие Ормузского пролива, уточнил Рубио. «Иран находится под санкциями из-за его ядерной деятельности. Если они согласятся отказаться от этих вещей, то будет смягчение санкций, связанное с их обязательствами и их соблюдением», — добавил госсекретарь.

«Переговоры по ядерным вопросам являются очень сложными, в значительной степени носят технический характер, - отметил он. - Поэтому на проработку всего это потребуется какое-то время. Как и санкции, кстати, в значительной степени носят технический характер и во многих случаях многогранны. Есть санкции ООН, есть санкции со стороны США, одобренные Конгрессом США, так что многое предстоит распутать».

Также Рубио заявил, что Китай, Россия, все мировое сообщество выступают против контроля Ирана над Ормузским проливом: «В мире нет никакой страны, кроме Ирана, и, возможно, флиртовавшего с этой идеей Омана, которая поддерживает то, что Иран делает в отношении [Ормузского] пролива. Китайцы против этого. Русские против этого. Все против этого. Весь мир против этого».