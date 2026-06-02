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Война не помеха: у Израиля рекорд экспорта оружия

2 июня 2026, 22:04 693

По итогам прошлого года израильский экспорт вооружений превысил $19 млрд и достиг рекорда для этой страны, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Министерства обороны Израиля.

Ведомство не раскрывает информацию, какие страны закупали израильское оружие. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 30%. Отмечается, что более половины продаж в 2025 году составили мегасделки на $100 млн и более. За последние пять лет экспорт израильского оружия увеличился более чем вдвое.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «существует четкая и несомненная связь между боевыми достижениями армии на всех фронтах, исключительными возможностями израильской оборонной промышленности и успехом израильского оборонного экспорта по всему миру».

Оборонное ведомство Израиля отмечает, что одним из приоритетных направлений для инноваций становится борьба с беспилотниками, что стало особенно актуально в ходе войны с Ираном. Сообщается, что в прошлом году более четверти продаж пришлось на ракеты, реактивные системы залпового огня и системы противовоздушной обороны. Также отмечен рост продаж систем наблюдения и оптоэлектроники.

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