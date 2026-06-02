Проблема с бензином не только в Крыму

Введение лимита в заявлении «правительства» объясняется не украинскими ударами по хранилищам, НПЗ и бензовозам, а «увеличением спроса». «С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской Народной Республике, а также учитывая рост спроса со стороны населения за прошедшие несколько дней, существует риск возникновения дефицита. Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, АИ-92 и ДТ — не более 20 л. Запрет также распространяется на отпуск бензина в тару», — говорится в заявлении «министра топлива и энергетики» в «правительстве ЛНР».

Издание «Пепел» со ссылкой на местных жителей сообщает, что в нескольких округах Белгородской области на заправках «Роснефти» перестали наливать бензин АИ-92 в канистры, объяснив это внутренним запретом, действующим для сети АЗС «Роснефти». По словам жителей, на заправках также отказываются заправлять автомобили до полного бака. Об аналогичных ограничениях рассказали «Пеплу» жители Курской области.

Министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев подтвердил, что на заправках одной из сетей временно перестали отпускать топливо в канистры. По его словам, решение принято самой компанией из соображений безопасности и касается не только Белгородской области, но и других регионов (не уточнил, каких именно). Гусев добавил, что заправка автомобилей всеми видами топлива осуществляется в полном объеме и без ограничений, а купить топливо в канистры можно на АЗС других брендов.

Ранее сообщалось, что с 31 мая в аннексированном Крыму ввели временные ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92. Дефицит бензина в Крыму возник из-за ударов украинских дронов по грузовикам на трассе, соединяющей Крым с Ростовской областью. Эта трасса — один из основных маршрутов поставки топлива на полуостров.