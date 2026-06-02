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Иран готовится к трехдневным похоронам Али Хаменеи

2 июня 2026, 22:35 1118

Трехдневные похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильских ударов в первый день войны (28 февраля), планируется провести в июне. Об этом сообщили иранские СМИ.

«Планируются трехдневные публичные похороны», — процитировало государственное телевидение слова заместителя мэра Тегерана Мохаммеда Амина Таваколизаде.

Дата будет объявлена позже. Первоначально запланированные на 4 марта похороны были отложены из-за войны. Таваколизаде уточнил, что траурные мероприятия могут состояться в начале Мухаррама, первого месяца исламского календаря, который приходится на середину июня. Церемонии пройдут в Тегеране, а также в священных городах Кум и Мешхед, где будет похоронен Хаменеи.

«В Тегеране церемония продлится как минимум 24 часа», — заявил Таваколизаде, добавив, что ожидается присутствие до 20 миллионов человек.

Али Хаменеи, возглавлявший Иран почти 37 лет, был убит в своем доме в центре Тегерана 28 февраля.

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