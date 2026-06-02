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К Москве летели беспилотники

2 июня 2026, 22:50 862

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вечером заявил, что российская ПВО сбила четыре беспилотника, которые «летели на Москву».

Российские мониторинговые каналы в последние полтора часа сообщали об угрозе налетов беспилотников в Курской, Орловской, Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях России.

Министерство обороны РФ заявило, что с восьми утра до восьми вечера вторника над семью российскими областями и Крымом были сбиты 158 украинских беспилотников.

Во Внуково и Домодедово ввели ограничения: аэропорты принимают и отправляют рейсы только по согласованию.

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