К Москве летели беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вечером заявил, что российская ПВО сбила четыре беспилотника, которые «летели на Москву».

Российские мониторинговые каналы в последние полтора часа сообщали об угрозе налетов беспилотников в Курской, Орловской, Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях России.

Министерство обороны РФ заявило, что с восьми утра до восьми вечера вторника над семью российскими областями и Крымом были сбиты 158 украинских беспилотников.

Во Внуково и Домодедово ввели ограничения: аэропорты принимают и отправляют рейсы только по согласованию.