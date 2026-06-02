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Нетаньяху неспокойно

2 июня 2026, 23:14 780

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен тем, что недавний напряженный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом может привести к дополнительным ограничениям на действия армии Израиля в Ливане. Об этом пишут израильские СМИ.

Отмечается, что в израильском руководстве опасаются, что Вашингтон может не только потребовать отказа от ударов по Бейруту, но и добиваться более широкого ограничения операций ЦАХАЛа на ливанской территории. Один из источников израильского 12-го телеканала утверждает, что особую тревогу вызывает вероятность того, что США будут настаивать на проведении военных операций исключительно в случаях непосредственной угрозы израильским войскам.

Согласно публикации 12-го канала, недовольство Трампа вызвали совместное заявление Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, а также видеозапись с предупреждением о возможных ударах по Бейруту. Американская сторона, как утверждается, посчитала подобные заявления способными осложнить переговорный процесс с Ираном.

По информации телеканала, Израиль уже подготовил возможную операцию против целей в Бейруте и ожидал окончательного согласования. Однако после вмешательства Трампа реализация этих планов была остановлена.

Сообщается также, что после первого разговора лидеров последовал еще один телефонный контакт, более жесткий. В Вашингтоне выразили недовольство заявлениями израильского премьера о возможных ударах по Бейруту в случае продолжения атак со стороны «Хезболлы». Израильские источники считают, что последствия этих разногласий могут сказаться на дальнейшей свободе действий ЦАХАЛа в Ливане.

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