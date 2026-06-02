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Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»

2 июня 2026, 23:24 707

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут нанести новый массированный удар.

«Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью…» – сказал Зеленский в вечернем видеообращении во вторник.

Зеленский добавил, что прошлой ночью россияне запустили более 70 ракет и 650 дронов. Также днем было еще около 100 дронов: «К сожалению, уровень снабжения нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Были попадания. Сто тридцать человек пострадали. К сожалению, 22 человека погибли, двое детей среди них».

Говоря об ударах «шахедами» и «цирконами», президент Украины подчеркнул, что «каждый из этих дронов, все типы российских ракет вообще не могут производиться без компонентов, которые завозят из других стран».

«То есть в каждом из таких ударов есть, может, хоть и неосознанное, но все же соучастие тех, кто работает на Россию, кто обеспечивает Россию деньгами, кто помогает ей обходить санкции и искать не просто один или два, а тысячи компонентов, без которых российское военное производство просто остановится», – сказал Зеленский, добавив: «Масштабные схемы, чтобы обойти санкции. И это абсолютно реальное соучастие в убийствах».

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