Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией

Проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) является «якорем» мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сказал госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената.

По его словам, в действительности «это больше, чем якорь»: «Мы сейчас принимаем в этой работе очень активное участие. Мы в буквальном смысле слова подписали договор, и это позволит американским компаниям инвестировать в интересах частного сектора, американских интересов, а также в интересах Азербайджана, Армении и других региональных стран…»

Во время слушаний член комитета Сената США по иностранным делам сенатор Стив Дэйнс напомнил о торговых ограничениях Джексона-Вэника для связей со странами Центральной Азии. По его словам, этот вопрос, ставший большим препятствием для укрепления связей со странами С5 (странами Центральной Азии), также беспокоит Азербайджан. «Отмена ограничений оказала бы значительное влияние на отношения (США) с Центральной Азией», - добавил Дэйнс.

«Мы хотели бы, чтобы это было устранено. Думаю, вам следует поговорить с председателем и членами комитета о том, чтобы вместе с вами вынести это на повестку», - ответил Рубио.