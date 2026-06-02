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Эрдоган поговорил с Пашиняном

2 июня 2026, 23:54 445

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции в социальной сети X.

«Премьер-министр (Армении Никол) Пашинян в ходе беседы поздравил президента Турции с прошедшим праздником Гурбан; также обсуждались процесс нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, региональные вопросы», - говорится в сообщении.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе и что мы всегда будем поддерживать шаги, предпринимаемые в этом направлении», - говорится в сообщении.

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