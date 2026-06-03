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Бизнесмены Армении и Турции собрались в Карсе

00:08 125

В Карсе состоялась встреча представителей деловых кругов Турции и Армении в формате B2B-переговоров (Business-to-Business), пишут армянские СМИ.

Организатором выступила Торгово-промышленная палата Карса (Kars Ticaret ve Sanayi Odası). Турецкие и армянские предприниматели собрались для обсуждения возможных совместных проектов, новых инвестиций и направлений экономического сотрудничества.

В ходе переговоров «обсуждался широкий спектр направлений», включая торговлю, логистику, транспортную инфраструктуру, туризм, сельское хозяйство, промышленное производство, энергетику и сферу услуг. Особое внимание было уделено вопросам расширения транспортной связанности и упрощения логистических маршрутов между странами и через регион Южного Кавказа.

После официальной части программа продолжилась в закрытом формате B2B-встреч, где представители бизнеса двух стран обсудили потенциальные инвестиционные проекты и возможные направления сотрудничества в таких сферах, как пищевая промышленность, текстиль, строительство, туризм и технологии.

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