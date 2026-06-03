Вступление Молдовы и Украины в ЕС: лед тронулся

Молдова и Украина начнут официальные переговоры о вступлении в Евросоюз 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге, сообщило Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдова — в марте того же года. Для одобрения заявок потенциальных участников требуется согласие всех 27 членов Евросоюза. Каждая страна может заблокировать переговорный процесс на любом этапе.

Источники издания сообщают, что новые власти Венгрии откажутся от позиции правительства Виктора Орбана касательно вступления Украины в ЕС. Это решение позволит Киеву уже в ближайшие дни начать переговоры о присоединении к блоку.

По данным собеседников издания, первый переговорный кластер откроется на межправительственной конференции 15 июня. Представители Венгрии 1 июня в частном порядке сообщили украинской стороне, что готовы снять вето на вступление страны в ЕС. Встреча касалась вопросов прав венгров, которые проживают в Украине. На встрече украинская сторона дала гарантии относительно решения большинства проблем, передают источники издания. Другие собеседники Politico говорят, что решение об открытии переговорного кластера для Украины еще не принято. Окончательная позиция по этому вопросу, по их словам, будет сформирована после того, как Киев предоставит планы по проведению внутренних реформ и решению проблем меньшинств.

Ожидается, что до конца недели послы стран ЕС сформируют окончательную позицию по открытию кластера для Украины и Молдовы.

Параллельно новое правительство Венгрии отменило блокировку решений по Европейскому фонду мира (EPF), через который страны ЕС получают компенсации за вооружение, переданное Украине. Об этом также сообщает Politico. Из-за вето, которое правительство Орбана накладывало два года, накопились невыплаченные компенсации на сумму более 40 млрд евро, но после отмены блокировки может быть немедленно разблокировано около 6,6 млрд евро. Украина уже призвала партнеров направить часть этих средств на закупку систем ПВО Patriot и ракет к ним.