Иранские криптобиржи в черном списке США

Министерство финансов США ввело санкции против четырех криптовалютных бирж Ирана, сообщает ведомство.

Под ограничения попали Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. По версии американских властей, криптобиржи использовались для обхода санкций.

По оценке Минфина США, в 2025 году через Nobitex прошло более 50% операций Ирана с цифровыми активами, в том числе транзакции в интересах иранского Центробанка и Корпуса стражей исламской революции. В санкционные списки также попали четыре гражданина Ирана из числа основателей и топ-менеджеров этой торговой площадки.