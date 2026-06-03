USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

Иранские криптобиржи в черном списке США

00:46 240

Министерство финансов США ввело санкции против четырех криптовалютных бирж Ирана, сообщает ведомство.

Под ограничения попали Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. По версии американских властей, криптобиржи использовались для обхода санкций.

По оценке Минфина США, в 2025 году через Nobitex прошло более 50% операций Ирана с цифровыми активами, в том числе транзакции в интересах иранского Центробанка и Корпуса стражей исламской революции. В санкционные списки также попали четыре гражданина Ирана из числа основателей и топ-менеджеров этой торговой площадки.

Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
01:02 728
Эрдоган поговорил с Пашиняном
Эрдоган поговорил с Пашиняном
2 июня 2026, 23:54 1465
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
2 июня 2026, 23:43 1049
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
2 июня 2026, 23:24 1331
Нетаньяху неспокойно
Нетаньяху неспокойно
2 июня 2026, 23:14 1376
Проблема с бензином не только в Крыму
Проблема с бензином не только в Крыму
2 июня 2026, 22:25 1690
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
2 июня 2026, 21:47 3721
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого 1248 футболистов, которые сыграют на мундиале
2 июня 2026, 21:34 2490
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
2 июня 2026, 21:27 1381
Бензина нет, но вы держитесь
Бензина нет, но вы держитесь МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ ОЧЕРЕДИ ПЕРЕД ЗАПРАВКАМИ
2 июня 2026, 19:28 5014
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
2 июня 2026, 20:48 2029

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
01:02 728
Эрдоган поговорил с Пашиняном
Эрдоган поговорил с Пашиняном
2 июня 2026, 23:54 1465
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
2 июня 2026, 23:43 1049
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
2 июня 2026, 23:24 1331
Нетаньяху неспокойно
Нетаньяху неспокойно
2 июня 2026, 23:14 1376
Проблема с бензином не только в Крыму
Проблема с бензином не только в Крыму
2 июня 2026, 22:25 1690
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
2 июня 2026, 21:47 3721
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого 1248 футболистов, которые сыграют на мундиале
2 июня 2026, 21:34 2490
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
2 июня 2026, 21:27 1381
Бензина нет, но вы держитесь
Бензина нет, но вы держитесь МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ ОЧЕРЕДИ ПЕРЕД ЗАПРАВКАМИ
2 июня 2026, 19:28 5014
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
2 июня 2026, 20:48 2029
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться