«Нормальное партнерское будущее» Армении и России

Мирзоян в ответ на просьбу рассказать, как власти республики собираются выходить из кризиса в армяно-российских отношениях, заявил, что «мы в конструктивной и рабочей атмосфере работаем и будем работать с нашими российскими коллегами для решения проблем, разъяснения всех недоразумений. И поверьте, Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее».

Россия ограничила ввоз в страну армянской продукции: минеральной воды, алкогольных напитков, овощей, фруктов. На минувшей неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переданном армянской стороне письме министра энергетики России Сергея Цивилева, в котором говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва «приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от 2 декабря 2013 года».