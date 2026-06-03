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«Нормальное партнерское будущее» Армении и России

считает Мирзоян
01:00 331

Армению и Россию ждет «нормальное партнерское будущее», сказал глава МИД Армении, представитель правящей партии «Гражданский договор» Арарат Мирзоян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении Армении.

Мирзоян в ответ на просьбу рассказать, как власти республики собираются выходить из кризиса в армяно-российских отношениях, заявил, что «мы в конструктивной и рабочей атмосфере работаем и будем работать с нашими российскими коллегами для решения проблем, разъяснения всех недоразумений. И поверьте, Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее».

Россия ограничила ввоз в страну армянской продукции: минеральной воды, алкогольных напитков, овощей, фруктов. На минувшей неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переданном армянской стороне письме министра энергетики России Сергея Цивилева, в котором говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва «приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от 2 декабря 2013 года». 

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