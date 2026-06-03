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Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы

Отдел спорта
01:02 729

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Братиславе.

В четвертьфинале наша команда со счетом 5:2 обыграла Чехию. В составе азербайджанской сборной дважды отличился Эшгин Тагиев, по разу ворота соперника поразили Тамкин Халилзаде, Рамиз Човдаров и Магомед Халилов.

В полуфинале Азербайджан сыграет с Сербией. Игра начнется сегодня в 22:45 по бакинскому времени. В другом полуфинальном матче встретятся Венгрия и Украина.

Напомним, подопечные Эльшада Гулиева на групповом этапе победили Австрию (1:0), Италию (3:0) и Францию (3:2), а в 1/8 финала взяли верх над Казахстаном (3:2).

Следующий соперник - Сербия - является действующим чемпионом Европы. На групповой стадии сербы победили Турцию (2:1) и Бельгию (2:1), а также сыграли вничью с Украиной. В плей-офф Сербия выиграла у Греции (4:2) и Румынии (6:4).

Сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2022 году. Тогда турнир также проходил в Словакии. Ну а в прошлом году в Баку Азербайджан впервые завоевал титул сильнейшей сборной планеты. Таким образом, сегодня в матче Сербия - Азербайджан друг другу будут противостоять действующие чемпионы Европы и мира.

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