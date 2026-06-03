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Остров Свободы «опасен» для США

01:16 247

Куба представляет угрозу для национальной безопасности США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса на вопрос, видит ли администрация Дональда Трампа угрозу для США со стороны Кубы, ответил утвердительно: «Это абсолютно верно».

На слушаниях Рубио также сказал, что «Кубе, чтобы она больше не была несостоявшимся государством, что представляет угрозу для США, нужны систематические и серьезные реформы». «Я не думаю, что эта система способна провести реформы, если только к власти не придут новые люди или не сформируется новый подход», - добавил он.

Относительно Венесуэлы госсекретарь США считает, что этой стране нужны новые выборы, но для них нужно создать условия.

«В конечном счете ответ в Венесуэле - это свободные и справедливые демократические выборы. Однако для этого нужно создать условия. Эти условия включают свободные и открытые СМИ. ...Нужно дать время и пространство политическим партиям на организацию и подготовку к этим выборам. Нужен новый избирательный совет. ...Вся эта работа идет», - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Рубио добавил, что «есть множество сфер сотрудничества с промежуточными властями (Венесуэлы), и часть из них публично не обсуждается, ...которые являются очень позитивными».

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