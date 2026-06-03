Украли банан за $6,2 млн

Созданная в 2019 году инсталляция представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене. Произведение концептуального искусства оценивается в $6,2 млн.

Арт-объект демонстрировался в рамках выставки Un Dimanche Sans Fin («Бесконечное воскресенье»), на которой представлено 40 работ Каттелана.

В публикации уточняется, что в субботу утром охранник заметил, что прикрепленный скотчем к стене банан исчез. Музей уведомил о произошедшем полицию, было возбуждено уголовное дело. В Центре Помпиду-Мец уже восстановили арт-объект — заменили его на другой банан.

«Скоропортящийся элемент» регулярно заменяют, когда он начинает загнивать или когда кто-то из посетителей решает им полакомиться.

В 2024 году основатель блокчейн-проекта Tron Джастин Сан съел банан, купленный им на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $6,2 млн.

Искусствоведы разошлись в оценках этого проекта. Одни считают «Комедианта» провокацией, другие усмотрели в нем отсылку к концептуальным работам Марселя Дюшана, ставившего под сомнение ценность искусства как такового. Каттелан назвал банан «работой-комментарием» и «размышлением о том, что мы ценим».