USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

Украли банан за $6,2 млн

и такое бывает
01:23 441

Во Франции, из Центра Помпиду-Мец, украли арт-объект «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана, пишет The Times.

Созданная в 2019 году инсталляция представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене. Произведение концептуального искусства оценивается в $6,2 млн.

Арт-объект демонстрировался в рамках выставки Un Dimanche Sans Fin («Бесконечное воскресенье»), на которой представлено 40 работ Каттелана.

В публикации уточняется, что в субботу утром охранник заметил, что прикрепленный скотчем к стене банан исчез. Музей уведомил о произошедшем полицию, было возбуждено уголовное дело. В Центре Помпиду-Мец уже восстановили арт-объект — заменили его на другой банан.

«Скоропортящийся элемент» регулярно заменяют, когда он начинает загнивать или когда кто-то из посетителей решает им полакомиться.

В 2024 году основатель блокчейн-проекта Tron Джастин Сан съел банан, купленный им на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $6,2 млн.

Искусствоведы разошлись в оценках этого проекта. Одни считают «Комедианта» провокацией, другие усмотрели в нем отсылку к концептуальным работам Марселя Дюшана, ставившего под сомнение ценность искусства как такового. Каттелан назвал банан «работой-комментарием» и «размышлением о том, что мы ценим».

Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
01:02 730
Эрдоган поговорил с Пашиняном
Эрдоган поговорил с Пашиняном
2 июня 2026, 23:54 1466
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
2 июня 2026, 23:43 1050
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
2 июня 2026, 23:24 1333
Нетаньяху неспокойно
Нетаньяху неспокойно
2 июня 2026, 23:14 1379
Проблема с бензином не только в Крыму
Проблема с бензином не только в Крыму
2 июня 2026, 22:25 1692
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
2 июня 2026, 21:47 3722
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого 1248 футболистов, которые сыграют на мундиале
2 июня 2026, 21:34 2491
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
2 июня 2026, 21:27 1382
Бензина нет, но вы держитесь
Бензина нет, но вы держитесь МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ ОЧЕРЕДИ ПЕРЕД ЗАПРАВКАМИ
2 июня 2026, 19:28 5014
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
2 июня 2026, 20:48 2031

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата Европы
01:02 730
Эрдоган поговорил с Пашиняном
Эрдоган поговорил с Пашиняном
2 июня 2026, 23:54 1466
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
Рубио рассказал о «якоре» мира между Азербайджаном и Арменией
2 июня 2026, 23:43 1050
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
Зеленский предупреждает украинцев: «Готовится новый удар…»
2 июня 2026, 23:24 1333
Нетаньяху неспокойно
Нетаньяху неспокойно
2 июня 2026, 23:14 1379
Проблема с бензином не только в Крыму
Проблема с бензином не только в Крыму
2 июня 2026, 22:25 1692
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
Трамп сказал Ирану: «Пора...»
2 июня 2026, 21:47 3722
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого
Азербайджан отправляет на ЧМ-2026 товузца Миллера. И больше никого 1248 футболистов, которые сыграют на мундиале
2 июня 2026, 21:34 2491
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
У США «есть данные»: Хаменеи активно участвует в переговорах
2 июня 2026, 21:27 1382
Бензина нет, но вы держитесь
Бензина нет, но вы держитесь МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ ОЧЕРЕДИ ПЕРЕД ЗАПРАВКАМИ
2 июня 2026, 19:28 5014
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
США: «Россия не рада нашей активности в Армении»
2 июня 2026, 20:48 2031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться