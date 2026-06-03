Тбилиси за столом, а Москва – за бортом

На минувшей неделе (24–28 мая) Грузию посетила делегация Госдепа США, ее возглавляли спецпомощник госсекретаря Чарльз Йок и представитель Бюро по делам Европы и Евразии Питер Андреоли. При этом внимание СМИ было больше приковано к краткосрочному визиту госсекретаря США Марко Рубио в Ереван 26 мая. Визит Рубио длился около часа и ограничился аэропортом Звартноц, где он и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве США и Армении, документы о сотрудничестве в сфере критически важных минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение по проекту TRIPP – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». СМИ, в том числе и близкие к грузинской оппозиции, вновь начали рассуждать об этом проекте как альтернативе маршруту через Грузию, а также о «замене» Грузии Арменией в качестве ключевого партнера США в регионе Южного Кавказа.

Значение «Маршрута Трампа» никто не отрицает, и повышенное внимание американских официальных лиц к Армении сейчас ожидаемо, поскольку стране предстоят парламентские выборы 7 июня. По итогам этих выборов с очень высокой вероятностью «разворот» Еревана от Москвы к Вашингтону и Брюсселю станет окончательным и бесповоротным. Все будет зависеть от того, насколько убедительной будет победа на этих выборах партии Никола Пашиняна, и насколько разгромным будет поражение оппозиции, по факту объединяющей как пророссийских олигархов, так и реваншистов из «карабахского клана». Чем больше будет сейчас «знаков внимания» к нынешнему правительству Никола Пашиняна со стороны Запада, тем сильнее будут прозападные настроения и тем больше голосов наберет правящая партия. Особенно на фоне того, что Кремль по факту делает тоже все для победы Пашиняна — не дожидаясь итогов выборов, уже начал «наказывать» Армению, вводя ограничения на армянский экспорт и трудовых мигрантов. Это вообще-то бьет больше всего по связанной с Россией части армянского электората — уже сейчас многие из них остаются без заработка. Ни к чему иному, кроме роста недовольства, а то и озлобленности граждан Армении в адрес России, это не приведет. Не случайно последние опросы показывают снижение рейтингов тех политических сил, что позиционируют себя как «пророссийские». Однако многодневный визит в Тбилиси представителей Госдепартамента США показывает, что Грузии Белый дом также уделяет повышенное внимание. Делегация встретилась с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, вице-премьером Макой Бочоришвили, госминистром Мамукой Мдинарадзе и другими представителями правительства для обсуждения дальнейших шагов по улучшению двусторонних отношений.

«Делегация передала грузинскому правительству готовность администрации Трампа к конструктивным и ориентированным на будущее отношениям и выразила заинтересованность в начале нового этапа двусторонних отношений между суверенными партнерами, основанных на взаимном уважении, общих интересах и честном диалоге», — такую информацию опубликовало посольство США в Грузии. Итоги визита представителей Госдепа США позволяют говорить о начале «перезагрузки» отношений Вашингтона и Тбилиси с учетом новых геополитических реалий, которые за год претерпели значительные изменения. Напомним, что летом минувшего года главным фактором, определяющим ситуацию на постсоветском пространстве, были предварительные договоренности США и РФ об условиях завершения войны в Украине, окончательно согласованные во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже. Ключевым пунктом этих договоренностей была заморозка боевых действий по линии соприкосновения, за исключением Донецкой области, откуда предполагался вывод украинской армии. При этом в Кремле начали грозить тем, что, если Украина добровольно не «поторопится» заключить перемирие с оставлением Донецкой области, войска РФ все равно захватят эту территорию силой. Т.е. получалось, что ради мира Украина должна была оставить свою международно признанную территорию. Если бы война была заморожена ценой «сдачи» Донецкой области, то уменьшались бы шансы на возможную деоккупацию грузинских территорий (Абхазии и Цхинвальского региона), и был бы создан еще прецедент «силовой» перекройки международно признанных границ в своеобразном «духе Анкориджа».

Всю вторую половину 2025 и начало 2026 года РФ потратила на «принуждение Украины к миру» на таких условиях. Однако характер войны по сравнению с 2022 годом ключевым образом изменился. Дроны нивелировали превосходство РФ в живой силе и в «старых» видах вооружений. В итоге, несмотря на огромные потери, РФ реально удалось занять мизерные клочки территорий. Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины минувшей зимой также результата не дали — система быстро восстанавливалась. И чем дальше, тем больше «маятник войны» в Украине стал отклоняться в пользу Киева. Насытив линию соприкосновения дорогами, ВСУ смогли фактически полностью остановить войска РФ. Ударами по НПЗ и нефтяным терминалам не только на Черном, но и на Балтийском море Украина наносит существенный ущерб российскому экспорту. А в мае 2026-го под угрозой логистического коллапса из-за атак украинских дронов на автомагистрали оказался аннексированный Крым и другие оккупированные Россией украинские территории. Пока РФ занималась штурмами развалин и лесопосадок в Украине с мизерными продвижениями, США времени не теряли и серьезно усилили свои геополитические позиции. Было подписано соглашение о «Маршруте Трампа» через Зангезур, осуществлена смена власти в Венесуэле, организована военная операция против Ирана, которому «союзная» РФ ничем не помогла.

Ставшая очевидной неспособность РФ сохранять зоны геополитического влияния и захватывать чужие территории военным путем не только делает маловероятной «добровольную сдачу» Донецкой области Украиной, но вновь поднимает вопрос деоккупации территорий Молдовы и Грузии, где «на российских штыках» пока существуют сепаратистские образования. В частности, 28 мая, по прибытии на саммит глав МИД стран ЕС в Лимасоле (Кипр), верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что на возможных переговорах относительно Украины необходимо будет обсуждать также вывод войск РФ из Грузии и Молдовы. Нет сомнения, что требования о выводе российских войск и ликвидации созданных Кремлем сепаратистских образований (Приднестровья, «независимой» Абхазии и т.н. «Южной Осетии») будут поддержаны и США. Для Грузии важно то, что становится реальной возможность решения вопроса о деоккупации ее территорий мирным путем, без открытия «второго фронта». При этом уже происходит нормализация отношений Грузии и Украины, которая заинтересована подключиться к развитию транзитных проектов Срединного коридора. Что же касается РФ, то время для сохранения своего влияния на Южном Кавказе через нормализацию отношений с Грузией в Кремле она упустила. Несмотря на неоднократные сигналы со стороны Тбилиси о готовности к восстановлению отношений с Москвой в случае начала деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, в РФ даже не попытались «обнадежить» правительство Грузии в этом принципиальном для него вопросе. Наоборот — стали настаивать на открытии железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию без ее деоккупации. Обещая взамен «экономическую выгоду», которую Грузия и так будет получать от развития Срединного коридора.

Стало очевидно, что «по-хорошему» возвращать оккупированные территории РФ не намерена. В итоге, сохраняя прагматичные экономические отношения с Москвой, в Тбилиси на восстановление дипломатических отношений и на открытие транзита через оккупированную Абхазию принципиально не идут. После визита делегации Госдепа США в Тбилиси правительство Грузии дает понять, что готово учитывать американские интересы в регионе Южного Кавказа и в разумных пределах, без новой конфронтации с Москвой, ограничивать здесь российское влияние. Показателем этого стала достаточно символичная мера по ограничению такого влияния — арест 30 мая пророссийского политолога Гулбаата Рцхиладзе. Главу НПО «Институт Евразии» и основателя движения «Бессмертное войско» (аналог российского «Бессмертного полка») Гулбаата Рцхиладзе, по информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, задержали за «связи со спецслужбами двух иностранных государств». О каких именно государствах идет речь, не сообщается, но Гулбаат Рцхиладзе известен своими не только пророссийскими, но и проиранскими высказываниями. Учитывая, в каком состоянии сегодня находятся отношения США и Ирана, а также обвинения прозападной оппозиции в адрес «Грузинской мечты» в «тесном сотрудничестве с Ираном», дело Гулбаата Рцхиладзе красноречиво говорит о том, чьи геополитические интересы в регионе власти Грузии готовы учитывать. При этом Рцхиладзе сам дал повод для того, чтобы им заинтересовалась СГБ. Речь идет о его инициативе по созданию в Грузии т.н. «совета по мониторингу русофобии». Планировалось, что совет будет собирать информацию о фактах, которые, по оценке его членов, могут считаться проявлениями «русофобии»: от распространения ложной информации о России и искажения исторических событий до дискриминации по языковому или этническому признаку. Информация о таком совете появилась после того, как в РФ в очередной раз стали говорить о «защите соотечественников за рубежом». В то же время в Грузии оппозиционные СМИ и соцсети сразу же начали опасаться того, что «Совет по мониторингу русофобии» Гулбаата Рцхиладзе и его «выводы» могут дать повод Кремлю для военного вмешательства в Грузии.

Адвокат Рцхиладзе Лаша Голубиани заявил, что его подзащитный связывает свое задержание именно с инициативой по «мониторингу русофобии». «Этот человек создал совет, чтобы раскрывать и обнародовать факты русофобии. Я не знаю, в чьи интересы не входит предание этих фактов огласке, но он сам связывает это с арестом», — сказал Лаша Голубиани. Кроме того, СГБ задержала директора медиасоюза «Евразия», основателя НКО «Кавказский центр прав человека» и издания «Кавказньюс» Ираклия Чихладзе. Его также обвиняют в шпионаже. Возможно, эти аресты после визита в Грузии делегации Госдепа США просто совпадение, но они явно не способствуют росту влияния РФ на грузинскую политику. Представители Госдепа США провели не только встречу с официальными лицами правительства Грузии и лидерами грузинской оппозиции. Ключевой стала встреча делегации с новым патриархом Шио III. 27 мая католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский и митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Шио III принял в Патриархии Чарльза Йока и Питера Андреоли, а также исполняющего обязанности посла США в Грузии Алана Персела. Американская делегация обратила внимание на христианские добродетели, которые на протяжении веков отличали грузинскую цивилизацию, — такие как сострадание и милосердие, а также на историческую миссию Церкви быть голосом примирения среди грузинского народа. Делегация выразила надежду, что ГПЦ продолжит эту миссию по укреплению национального единства с обновлённым духом.