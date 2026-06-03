У Норвегии вопросы к президенту ФИФА: проверьте вручение Премии мира Трампу

Решение было принято на футбольном съезде Норвегии. NFF официально поддержала жалобу правозащитной организации FairSquare, которая подала аналогичную претензию в комитет по этике еще в декабре 2025 года.

Норвежская федерация футбола (NFF) направила официальное письмо в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием проверить, не нарушил ли президент ФИФА Джанни Инфантино устав организации, когда вручил учрежденную им премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета Fædrelandsvennen.

«Мы отправили письмо вчера. Мы просим этический комитет рассмотреть дело открыто. Мы также просим их быть прозрачными, и, если они не будут рассматривать дело, объяснить, почему этого не произошло», — заявила президент NFF Лизе Клавенесс на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что Норвегия отправила письмо самостоятельно, без давления на другие федерации. Тем не менее, Клавенесс отметила, что NFF получила неофициальную поддержку от некоторых федераций, в частности от Швеции и Германии.

Премия мира ФИФА была учреждена лично Инфантино без предварительного обсуждения или утверждения советом организации. Награду вручили 5 декабря 2025 года на церемонии жеребьевки чемпионата мира‑2026 в Вашингтоне. У премии не было ни номинаций, ни жюри, ни критериев отбора: в ФИФА лишь пояснили, что награда предназначена для «лиц, которые предприняли исключительные и экстраординарные действия во имя мира и таким образом объединили людей по всему миру».

Трамп назвал награду «одной из высочайших почестей в своей жизни» и заявил, что «спас тысячи жизней», предотвратив потенциальные войны в Индии, Пакистане и других странах.

Правозащитники и эксперты усомнились в законности этого шага. В жалобе FairSquare говорится, что присуждение премии мира «действующему политическому деятелю само по себе является явным нарушением» статьи 15 этического кодекса ФИФА. Они также потребовали, чтобы комитет по этике расследовал участие Инфантино в «процессах, которые привели к учреждению премии мира ФИФА» и к решению присудить ее Трампу.