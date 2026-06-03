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Петербург атаковали беспилотники перед началом ПМЭФ. Горит нефтяной терминал

фото; видео
08:43 299

В ночь на среду, 3 июня, за несколько часов до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ.

Губернатор региона Александр Дрозденко в сообщил в Telegram, что «силами ПВО сбито 50 БПЛА над территорией Ленинградской области». Он не сообщает никаких подробностей, но, судя по его сообщениям, атака не закончена: «Боевая работа продолжается».

Где сбиты дроны, чиновник не уточнил. В аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет рейсов, были задержаны более 20 рейсов, пишет ТАСС. План «Ковер» Росавиация ввела около четырех утра.

Telegram-канал Astra и другие мониторинговые каналы пишут, что в результате атаки БПЛА горит крупнейший из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России АО «Петербургский нефтяной терминал». Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщали «о большом количестве взрывов и пожаре в городе».

Украинская сторона пока не комментировала эту атаку.

Судя по данным на сайте ПМЭФ, первые мероприятия там должны открыться уже в 10:00 (11:00 по Баку) среды. Конференция проходит в «Экспофоруме» к югу от Санкт-Петербурга, близ границы с Ленинградской областью и аэропортом Пулково. Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на 5 июня.

Тем временем губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские дроны атаковали город Мичуринск. «В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет», — написал губернатор в соцсетях.

BBC отмечает, что в Мичуринске расположен завод «Прогресс», который на отраслевых сайтах рекламирует себя как производитель «сложных аппаратов для систем управления ракетной и авиатехникой», а также приборов для нефтегазового сектора.

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