Петербург атаковали беспилотники перед началом ПМЭФ. Горит нефтяной терминал

Губернатор региона Александр Дрозденко в сообщил в Telegram, что «силами ПВО сбито 50 БПЛА над территорией Ленинградской области». Он не сообщает никаких подробностей, но, судя по его сообщениям, атака не закончена: «Боевая работа продолжается».

В ночь на среду, 3 июня, за несколько часов до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ.

Где сбиты дроны, чиновник не уточнил. В аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет рейсов, были задержаны более 20 рейсов, пишет ТАСС. План «Ковер» Росавиация ввела около четырех утра.

Telegram-канал Astra и другие мониторинговые каналы пишут, что в результате атаки БПЛА горит крупнейший из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России АО «Петербургский нефтяной терминал». Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщали «о большом количестве взрывов и пожаре в городе».

Украинская сторона пока не комментировала эту атаку.