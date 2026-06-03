Иран нанес удар: аэропорт парализован, есть раненые

Аэропорт Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников, есть раненые, сообщил представитель Минобороны страны Сауд аль-Атван.

В среду Кувейт активировал план действий в чрезвычайных ситуациях в своем Международном аэропорту после того, как иранские беспилотники и ракеты обстреляли здание терминала Т1. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны.

В результате атаки Ирана поврежден аэропорт в Кувейте, есть пострадавшие.

Власти заявили, что в результате нападения был нанесен серьезный ущерб нескольким объектам аэропорта, а также пострадали люди.

Полеты приостановлены и перенаправлены в альтернативные аэропорты до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.

Минобороны Кувейта также сообщило о пострадавших после удара Ирана по аэропорту.

«Международный аэропорт Кувейта приостановил полеты после удара Ирана по пассажирскому терминалу. Есть пострадавшие», об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны полковник Сауд Абдулазиз Аль-Аттван на странице министерства в соцсети X.

«Несколько вражеских беспилотников атаковали пассажирский терминал (T1) международного аэропорта Кувейта. Это привело к серьезному материальному ущербу и ранению нескольких человек», — заявил полковник.