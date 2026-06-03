Иран нанес удар: аэропорт парализован, есть раненые

Аэропорт Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников, есть раненые, сообщил представитель Минобороны страны Сауд аль-Атван.
Вылеты отложены, самолеты направляют по альтернативным маршрутам.
*** 10:28
В результате атаки Ирана поврежден аэропорт в Кувейте, есть пострадавшие.
В среду Кувейт активировал план действий в чрезвычайных ситуациях в своем Международном аэропорту после того, как иранские беспилотники и ракеты обстреляли здание терминала Т1. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны.
Власти заявили, что в результате нападения был нанесен серьезный ущерб нескольким объектам аэропорта, а также пострадали люди.
Полеты приостановлены и перенаправлены в альтернативные аэропорты до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.
Минобороны Кувейта также сообщило о пострадавших после удара Ирана по аэропорту.
«Международный аэропорт Кувейта приостановил полеты после удара Ирана по пассажирскому терминалу. Есть пострадавшие», об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны полковник Сауд Абдулазиз Аль-Аттван на странице министерства в соцсети X.
«Несколько вражеских беспилотников атаковали пассажирский терминал (T1) международного аэропорта Кувейта. Это привело к серьезному материальному ущербу и ранению нескольких человек», — заявил полковник.
*** 08:55
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по базам США в Кувейте и Бахрейне, передает агентство Tasnim.
В КСИР утверждают, что одна атака с использованием ракет и беспилотников пришлась на штаб пятого флота ВМС США. Удары наносились «в ответ на удары по нефтяному танкеру и телекоммуникационной вышке» КСИР на юге острова Кешм.
Агентство Tasnim утверждает, что, по предварительным данным, по позициям США в Кувейте было выпущено не менее трех ракет.
Позднее в КСИР заявили, что удар также был нанесен по американскому нефтяному танкеру «Паная». «Ранее мы предупреждали, что в случае нападения ответ будет иным и более тяжелым, и именно так мы и поступили. Эти ответы должны послужить уроком», — говорится в сообщении КСИР.
В то же время в пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM) заявили, что все атаки Ирана провалились. «Вооруженные силы США сохраняют бдительность и готовы защищаться от необоснованной агрессии со стороны Ирана», — сообщили там.
1 июня CENTCOM сообщил, что армия США нанесла удар по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук в Иране и на острове Кешм в целях самообороны. В командовании отметили, что американские истребители оперативно уничтожили иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных дрона, угрожавших судам в региональных водах. В то же время иранское агентство Mehr сообщило, что Воздушно-космические силы КСИР ударили по авиабазе, с которой был нанесен удар по телекоммуникационной вышке в Сирике.
Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, до особого распоряжения. Несмотря на объявленное перемирие, стороны уже обменивались ударами.