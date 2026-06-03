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Путин не останавливается

10:01 1530

Российский лидер Владимир Путин продолжает поддерживать высокий уровень финансирования войны против Украины, несмотря на растущее давление со стороны российских экономических чиновников, которые предупреждают об истощении экономики РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин, вероятно, отказывается сокращать оборонные расходы, поскольку считает, что Россия способна одержать победу на фронте.

«Путин, как сообщается, сопротивляется давлению по сокращению оборонных расходов и завершению войны против Украины, несмотря на предупреждения экономических чиновников о неустойчивой нагрузке на экономику», – говорится в отчете ISW.

Аналитики подчеркивают, что такое решение Кремля может быть связано с искаженной оценкой ситуации на фронте.

«Путин, вероятно, имеет ложное представление о ситуации на поле боя, сформированное преувеличенными заявлениями российского военного командования», – отмечают аналитики.

В то же время в отчете подчеркивается, что сокращение военных расходов могло бы создать риски для российских подразделений на фронте, особенно на фоне украинских ударов средней дальности и контратак.

Аналитики добавляют, что нынешняя стратегия Кремля может еще больше истощить российскую экономику, которая уже находится под значительным давлением из-за санкций и войны.

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