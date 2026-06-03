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В Шушу две дороги: платная и бесплатная

Ульвия Худиева
10:07 1164

Автомобильная дорога Ахмедбейли–Физули–Шуша уже используется в качестве платной.

Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, согласно требованиям законодательства, эксплуатация платной автомобильной дороги возможна при наличии отвечающей государственным стандартам бесплатной альтернативной дороги, что предоставляет гражданам право выбора. В связи с этим по указанному маршруту «Дорога Победы» выполняет функцию бесплатной альтернативной дороги.

Таким образом, участники дорожного движения по своему усмотрению могут воспользоваться как платной автомобильной дорогой Ахмедбейли–Физули–Шуша, так и бесплатным альтернативным маршрутом — «Дорогой Победы».

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