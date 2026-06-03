Ночные атаки на Украину: есть погибшие и пострадавшие

По его словам, в ночь на 3 июня российские войска атаковали Днепровский район Херсона с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов погибла 86-летняя местная жительница.

В Херсоне в результате ночной российской атаки погибла 86-летняя женщина, еще шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Также пострадали шесть человек – мужчины в возрасте 43, 50, 73, 75 и 77 лет, а также 73-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что около 23:30 2 июня (00:30, 3 июня по Баку) российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. По данным следствия, трое жителей получили ранения разной степени тяжести, еще у трех человек медики диагностировали отравление угарным газом. В момент атаки все находились в своих квартирах.

По факту обстрела начато досудебное расследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель человека. Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск на гражданское население.

В Одесской области ночью российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру, известно о двух травмированных, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях.

«Этой ночью… снова атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован», – написал Кипер.

По словам главы ОВА, в результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке.

В Сумской области в результате российских ударов погиб человек и еще 18 пострадали.

Как сообщает Национальная полиция Украины, среди раненых четверо детей. В Сумской области за сутки обстрелы зафиксированы в 36 населенных пунктах.

«В Глуховской общине в результате атаки вражеского беспилотника на автомобиль погиб 72-летний мужчина. Также в результате удара дрона по жилому дому получил травмы 5-месячный мальчик. Еще один беспилотник попал в микроавтобус, в результате чего ранения получили пять человек», — сообщили в полиции.

Другие пострадавшие получили ранения в результате попаданий в жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

В ночь на 3 июня Россия выпустила по Украине 198 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили и подавили 189 дронов, зафиксировано восемь попаданий в семи локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.