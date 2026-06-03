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Эрдоган и Пашинян поздравили друг друга

10:23 824

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в минувший вторник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Премьер-министр поздравил президента Турции с праздником Курбан-Байрам. Президент Эрдоган поздравил премьер-министра Пашиняна с 51-летием», - сообщили в правительстве.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и выразили удовлетворение активизацией контактов».

«В частности, было отмечено – визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества, решение об установлении процедур прямой торговли между Турцией и Арменией, а также открытие железной дороги Ахалкалаки (Грузия) - Карс (Турция) для осуществления экспорта из Армении и импорта в Армению», - заявили в правительстве.

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