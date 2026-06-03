«Baku Energy Week»: Баку укрепляет статус одного из ключевых центров глобальной энергетической дипломатии

В этом году Baku Energy Week собрала компании из 46 стран, 276 участников-экспонентов, около 600 делегатов форума и более 60 международных спикеров. Для региона это один из самых высоких показателей международного охвата за последние годы.

Масштаб мероприятия, международное представительство и содержание ключевых дискуссий показали: Баку сегодня рассматривается уже не только как нефтегазовый экспортер, но и как стратегическая площадка для обсуждения энергетической безопасности, зеленого перехода и новой архитектуры мирового энергорынка.

31-я Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week), прошедшая в Баку 1–3 июня, стала не просто отраслевым мероприятием, а демонстрацией того, как Азербайджан постепенно превращается в один из главных центров энергетической дипломатии Евразии.

Фактически Baku Energy Week всё больше выходит за рамки классической отраслевой выставки и превращается в полноценную геоэкономическую платформу.

В приветственном послании участникам Бакинской энергетической недели Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер передал свои тёплые приветствия всем участникам мероприятия. В своём обращении он отметил: «В период глобальной неопределённости Азербайджан остаётся важнейшим партнёром в укреплении энергетической безопасности и устойчивости».

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган также направил приветственное послание участникам Бакинской энергетической недели, в котором подчеркнул: «Хочу выразить надежду, что Бакинская энергетическая неделя даст положительные результаты как для наших стран, так и для региона в целом. Я искренне благодарю всех, кто внес вклад в организацию этого мероприятия, и передаю самые теплые приветствия моему дорогому брату Президенту Ильхаму Алиеву, а также всем участникам форума».

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп направил приветственное письмо Президенту Азербайджанской Республики и народу Азербайджана по случаю проведения 31-й Бакинской энергетической недели. В своём послании он отметил: «Примите мои поздравления Вам и народу Азербайджана в связи с проведением 31-й Бакинской энергетической недели. Это событие свидетельствует о лидирующей позиции Азербайджана в сфере энергетической безопасности».

Дополнительный международный политический вес мероприятию придали приветственные обращения президентов США и Турции, премьер-министра Великобритании, а также высокопоставленных лиц из разных стран.

Участие главы государства вновь подчеркнуло стратегическое значение Baku Energy Week для Азербайджана и высокий уровень государственного внимания к развитию энергетической отрасли и международного сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев также отметил: «Я уверен, что, как всегда, Бакинская энергетическая неделя принесёт хорошие результаты».

Важность этого события также отражена в обращении Президента США Дональда Трампа. И это еще раз демонстрирует, что Бакинская энергетическая неделя действительно является одним из ведущих событий на мировой энергетической арене».

В своём выступлении глава государства отметил: «Выставка „Нефть и газ Каспия“ заложила основу для развития энергетического сектора современного Азербайджана. Со временем она преобразилась, расширилась и теперь носит название „Бакинская энергетическая неделя“, в рамках которой проходит множество мероприятий и торжественных церемоний. Как верно было отмечено, контракт по одному из крупнейших газовых месторождений мира — „Шахдениз“ — был подписан ровно тридцать лет назад, в июне 1996 года. И это фактически открыло новую главу в современном развитии газовой отрасли Азербайджана, обеспечивая энергетическую безопасность все большему числу стран.

Многомиллиардные соглашения — один из главных результатов Baku Energy Week

Одним из наиболее значимых результатов Baku Energy Week стало подписание соглашений и меморандумов на общую сумму около 8 млрд долларов США. В рамках мероприятия были подписаны Протокол Первого азербайджано-американского экономического диалога и рамочный документ между Азербайджаном и США по сотрудничеству в сфере критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Соглашение между SOCAR, TotalEnergies, XRG и BOTAŞ предусматривает долгосрочную продажу на турецкий рынок части газа, который будет добываться на месторождении «Абшерон». Между SOCAR и «Электроэнергетической промышленностью Сербии» (EPS) подписан документ по строительству газовой электростанции в сербском городе Ниш, а соглашение с компанией AASS предусматривает поставки газа в Сан-Марино.

Меморандум с Shell охватывает повышение эффективности существующих добывающих активов, разведку и разработку новых месторождений, участие в проектах Downstream и СПГ, использование искусственного интеллекта, а также развитие технологий, знаний и человеческого капитала. С Chevron подписано соглашение о совместном исследовании нефтегазовой перспективности азербайджанского сектора Среднекаспийского бассейна, а с Comstock Resources — меморандум по изучению потенциального сотрудничества и инвестиционных возможностей на существующих и новых газовых месторождениях.

Соглашение с Apollo Global Management предусматривает инвестиционную поддержку проекта TANAP, а меморандумы с JP Morgan и Apollo Capital Management направлены на расширение сотрудничества в сфере финансирования стратегических проектов и энергетического финансирования. Кроме того, документы с Oracle, Haimaker.ai и Lummus Technology предусматривают сотрудничество в сферах цифровых технологий, развития облачной инфраструктуры искусственного интеллекта, нефтепереработки, нефтехимии и технологической инфраструктуры.

Подписанные документы вошли в число наиболее значимых результатов Baku Energy Week, подтвердив высокий уровень международного интереса к экономическому и энергетическому потенциалу Азербайджана.

Baku Energy Week объединила мировых лидеров энергетического сектора

Среди почётных зарубежных гостей Baku Energy Week были министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Махмуд Икбал Хассан.

В числе высокопоставленных иностранных участников также были Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, Генеральный секретарь Форума стран-экспортёров газа (GECF) Филип Мшелбила, помощник государственного секретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеб Орр, торговый комиссар Великобритании по региону Восточной Европы и Центральной Азии Дэвид Рид, директор по энергетической безопасности и международным отношениям Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Кристина Лобильо Борреро и исполнительный вице-президент компании BP по производству и операциям Гордон Биррелл.

На Baku Energy Week были представлены официальные делегации Ирана, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также высокопоставленные представители Албании, Анголы, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Грузии, Египта, Индонезии, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Республики Татарстан Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана и Украины.

Международный интерес продолжает расти

Ключевым показателем Baku Energy Week стал рост международного участия. По данным организаторов, 35% компаний приняли участие в мероприятии впервые. Для энергетического рынка это особенно важный сигнал: глобальные игроки продолжают рассматривать Азербайджан как перспективную точку входа в региональные энергетические проекты.

Если ещё несколько лет назад основную часть участников составляли традиционные партнёры мероприятия, то сегодня Baku Energy Week активно привлекает новых инвесторов и технологические компании.

Соотношение иностранных и местных экспонентов составило примерно 60% к 40%, что подтверждает высокий уровень международного доверия к энергетическому рынку Азербайджана.

Рост интереса к мероприятию также подтвердили высокая деловая активность на площадке, расширение географии участников и большое количество международных встреч и переговоров. Всё это свидетельствует о том, что Baku Energy Week остаётся востребованной международной платформой для диалога, сотрудничества и обсуждения будущего мировой энергетики.

Где традиции встречаются с инновациями

Одной из главных особенностей Baku Energy Week стало заметное расширение тематики форума. Если ранее центральное место занимали исключительно нефтегазовые проекты, то сегодня акцент всё активнее смещается в сторону энергетического перехода и новых технологий.

На выставке Caspian Oil and Gas были представлены решения в области добычи и транспортировки углеводородов, цифрового управления энергетическими объектами, декарбонизации, искусственного интеллекта и инновационных буровых технологий.

Параллельно Caspian Power продемонстрировала стремительный рост интереса к возобновляемой энергетике. Солнечная и ветровая энергия, электротранспорт, энергоэффективность и геотермальные технологии стали одними из ключевых направлений выставки.

Фактически Азербайджан пытается одновременно сохранить позиции одного из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу и занять нишу регионального центра зеленой энергетики.

Baku Energy Forum: площадка стратегических решений

Центральной дискуссионной платформой недели стал Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum), собравший более 600 делегатов и около 60 спикеров.

Основными темами форума стали энергетическая безопасность, диверсификация поставок, энергетический переход, декарбонизация и региональное сотрудничество.

В рамках Бакинского энергетического форума министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на Министерской сессии, посвящённой вопросам международного сотрудничества и устойчивого энергетического развития. В своём выступлении министр отметил: «Созданная по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева с целью привлечения инвестиций в нефтегазовые месторождения и превращения Каспийского региона благодаря лидирующей роли Азербайджана в один из ведущих мировых энергетических центров, эта платформа со временем внесла вклад в формирование транснациональных проектов в сфере энергетической безопасности. Сегодня она обрела новое содержание благодаря развитию партнёрств в области зеленой энергетики и тому, что Азербайджан уже сам выступает в качестве инвестора».

Президент SOCAR Ровшан Наджаф принял участие в Сессии лидеров, в ходе которой были обсуждены ключевые направления энергетической трансформации и перспективы развития энергетического сектора Азербайджана. По случаю проведения Бакинской энергетической недели Ровшан Наджаф подчеркнул: «Уверен, что дискуссии в рамках Бакинской энергетической недели, уже более 30 лет объединяющей мировых лидеров отрасли и партнёров, а также новые партнёрские связи, которые будут установлены в ходе мероприятия, не только внесут значительный вклад в продвижение справедливого энергетического перехода, но и будут способствовать внедрению инновационных подходах и дальнейшему укреплению наших совместных усилий».

Одним из международных событий форума стало Первое заседание министров энергетики Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), состоявшееся в рамках Baku Energy Week и посвящённое вопросам расширения сотрудничества в области углеводородов, энергетического перехода и энергетических взаимосвязей. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности, диверсификации энергоресурсов и развития регионального энергетического сотрудничества. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил значительный потенциал взаимодействия между странами D-8 в сферах нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергетической инфраструктуры. По итогам встречи была принята «Бакинская декларация по энергетическому сотрудничеству», определяющая приоритетные направления дальнейшего взаимодействия государств-участников. Кроме того, состоялась предварительная презентация Устава «Энергетического и климатического центра D-8», который призван стать важным институциональным механизмом развития энергетического сотрудничества в рамках организации.

Дополнительное внимание привлекли Инвестиционный форум Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), ставший одной из ключевых платформ для обсуждения финансирования энергетических проектов региона, а также Министерский диалог по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

Технологические инновации и социально-экологические инициативы

Baku Energy Week всё активнее делает ставку не только на энергетику, но и на технологическую и экологическую повестку.

В ходе Baku Energy Week были продолжены инициативы Zero Waste и Zero Food Waste, направленные на сокращение отходов и ответственное использование ресурсов. В рамках программы Zero Waste организаторы минимизировали использование одноразовых и печатных материалов, внедрили цифровые решения и продукцию из переработанных материалов, а участникам Бакинского энергетического форума были предоставлены QR-коды для доступа к программе и информации в электронном формате. В рамках инициативы Zero Food Waste особое внимание было уделено рациональному использованию продуктов питания — неиспользованные во время мероприятий продукты были переданы в приюты для животных в соответствии с принципами социальной ответственности и устойчивого потребления.

Социальную составляющую мероприятия подчеркнули выставка работ детей с особыми потребностями из инклюзивного объединения Ümid Var, а также благотворительный аукцион в рамках вечернего приёма, проведённого совместно с SOCAR.

Азербайджан усиливает позиции энергетического хаба

Подписанные в рамках Baku Energy Week меморандумы и соглашения подтвердили: Азербайджан сегодня позиционирует себя не только как экспортёр энергоресурсов, но и как один из ключевых центров формирования энергетической политики региона.

За последние три десятилетия именно на площадке Baku Energy Week закладывались основы проектов, изменивших энергетическую карту Евразии — от «Контракта века» до Южного газового коридора.

Сегодня Баку всё активнее укрепляет свою роль как международной площадки для стратегического энергетического диалога, объединяющей государства, глобальные энергетические компании и отраслевых лидеров. На фоне трансформации мирового энергетического рынка Азербайджан продолжает усиливать своё международное значение и расширять роль в глобальной энергетической системе.

На этом фоне Baku Energy Week вновь подтвердила статус одного из наиболее значимых энергетических событий региона, где обсуждаются ключевые вопросы глобальной энергетической повестки, перспективы международного сотрудничества и дальнейшее развитие энергетического сектора.