Следующая революция финтеха: как Epoint собирается открыть доступ к финансированию для тысяч предпринимателей Азербайджана

На этом фоне финтех-компания Epoint готовится запустить новую модель альтернативного финансирования, основанную на анализе реальной платежной активности бизнеса. По словам основателя и директора компании Зейнала Керимзаде, новая платформа позволит лицензированным финансовым организациям принимать решения на основе цифровых данных бизнеса, а предпринимателям — получать более быстрый доступ к финансированию.

В Азербайджане малый и средний бизнес остается одним из главных драйверов экономического роста, однако доступ к финансированию по-прежнему является одной из наиболее актуальных проблем для предпринимателей. Несмотря на активное развитие банковского сектора и цифровых платежей, многие компании сталкиваются с трудностями при привлечении капитала для развития, расширения бизнеса и пополнения оборотных средств.

О том, как может измениться рынок финансирования малого и среднего бизнеса в Азербайджане и почему данные становятся новой валютой доверия, рассказал в интервью haqqin.az основатель и директор Epoint Зейнал Керимзаде:

— Epoint уже занимает заметное место на рынке платежных технологий. Почему вы решили обратить внимание на направление финансирования бизнеса?

— За последние годы финтех-индустрия прошла огромный путь. Безналичные платежи стали привычной частью жизни предпринимателей и потребителей. Однако мы видим, что следующая большая задача для рынка — это доступ бизнеса к финансированию.

Малый и средний бизнес формирует основу экономики любой страны. Именно этот сегмент создает рабочие места, обеспечивает конкуренцию и стимулирует инновации. При этом предприниматели по-прежнему сталкиваются с ограниченным доступом к капиталу для развития. Работая с тысячами предприятий через платформу Epoint, мы ежедневно видим эту потребность. Поэтому считаем, что следующим логичным шагом развития нашей экосистемы станет создание механизмов альтернативного финансирования для бизнеса.

— Почему существующих инструментов финансирования недостаточно?

— Традиционная финансовая система исторически ориентирована на минимизацию рисков. Однако многие компании с хорошим потенциалом роста не всегда могут быстро получить необходимое финансирование. Парадокс заключается в том, что бизнес может демонстрировать стабильные продажи, иметь постоянный поток клиентов и устойчивую динамику развития, но при этом испытывать сложности при подтверждении своей платежеспособности традиционными методами.

Сегодня цифровые технологии позволяют смотреть на бизнес значительно глубже.

— Почему именно сейчас рынок готов к подобной модели финансирования?

— Я считаю, что для подобных решений сегодня сложились все необходимые предпосылки.

За последние годы Азербайджан прошел значительный путь цифровой трансформации. Безналичные платежи активно растут, предприниматели все чаще используют современные платежные инструменты, а бизнес-процессы становятся более цифровыми и прозрачными.

Фактически рынок уже создал фундамент для следующего этапа развития финансовых услуг. Если раньше основной задачей было помочь бизнесу принимать электронные платежи, то сегодня появляется возможность использовать накопленные данные для создания новых финансовых продуктов.

Предприниматели ежедневно формируют цифровой след своей деятельности через платежные операции. Это позволяет лучше понимать реальное состояние бизнеса и принимать более обоснованные финансовые решения. Поэтому мы считаем, что сейчас рынок находится в точке перехода от цифровых платежей к цифровому финансированию. Именно этот переход станет одним из главных трендов финансового сектора в ближайшие годы.

— Какую роль здесь может сыграть финтех?

— Современный финтех обладает уникальным преимуществом — данными. Когда компания принимает платежи через цифровую инфраструктуру, формируется объективная картина ее деятельности. Мы можем видеть динамику оборота, частоту операций, сезонность бизнеса и многие другие показатели. Мы считаем, что именно данные о реальной деятельности бизнеса должны стать одним из ключевых факторов при принятии решений о финансировании.

— Многие считают, что будущее финансирования связано с данными. Как Epoint планирует использовать платежную информацию для оценки бизнеса?

— На протяжении многих лет финансовые организации принимали решения преимущественно на основании финансовой отчетности, документов и исторических данных. Однако современная цифровая экономика открывает новые возможности для более объективной оценки бизнеса. Одним из главных преимуществ Epoint является то, что мы ежедневно работаем с реальными транзакционными данными предпринимателей. Это позволяет видеть не только статичную картину бизнеса в определенный момент времени, но и понимать его динамику, устойчивость и потенциал роста. Мы можем анализировать регулярность продаж, сезонные колебания, частоту операций, средний чек, тенденции роста оборота и другие показатели.

Речь идет не о замене традиционных методов оценки, а об их дополнении. Мы считаем, что сочетание классического финансового анализа и данных реальной коммерческой деятельности позволяет принимать более качественные решения и снижать риски.

В перспективе мы видим возможность создания собственной модели бизнес-скоринга на базе данных платежной активности. Такая модель сможет помочь финансовым организациям быстрее оценивать заявки и принимать более взвешенные решения.

На наш взгляд, данные становятся новой валютой доверия в финансовой индустрии.

— Какую модель финансирования планирует развивать Epoint?

— Мы рассматриваем модель партнерской экосистемы. Epoint не планирует заменять банки или микрофинансовые организации. Напротив, мы хотим стать технологическим связующим звеном между финансовыми институтами и предпринимателями. Наша задача — предоставить партнерам дополнительные инструменты оценки бизнеса, а предпринимателям — более быстрый и удобный доступ к финансовым продуктам. Фактически мы создаем инфраструктуру доверия, основанную на цифровых данных.

— Какие преимущества получат клиенты платформы?

— Одним из ключевых преимуществ станет возможность формировать свою финансовую репутацию непосредственно внутри экосистемы. Компании, которые регулярно принимают платежи через Epoint, создают подтвержденную историю своей коммерческой деятельности. Такая история может стать дополнительным фактором при рассмотрении заявок на финансирование.

Мы хотим создать справедливую модель, в которой прозрачный и активно работающий бизнес получает больше возможностей для роста.

— Можно ли рассматривать это как инструмент повышения лояльности клиентов?

— Безусловно. Современные предприниматели выбирают не отдельный продукт, а экосистему. Если платформа помогает принимать платежи, управлять продажами, получать аналитику и дополнительно открывает доступ к финансированию, ее ценность для бизнеса многократно возрастает. Мы хотим быть долгосрочным партнером предпринимателя на каждом этапе его развития.

— Многие воспринимают запуск альтернативного финансирования как новый продукт Epoint. Насколько это соответствует вашему видению?

— На самом деле мы рассматриваем финансирование не как отдельный продукт, а как следующий логический этап развития цифровой коммерции. На протяжении многих лет Epoint помогал бизнесу принимать платежи и переводить продажи в цифровую среду. Сегодня мы хотим использовать этот фундамент для создания дополнительных возможностей роста для предпринимателей.

Наша стратегия заключается в построении полноценной экосистемы для бизнеса.

Мы видим будущее, в котором предприниматель сможет через единую платформу принимать платежи, управлять продажами, получать аналитику, пользоваться программами лояльности, автоматизировать операционные процессы и получать доступ к финансированию. По сути, мы движемся от платежной компании к технологической платформе для развития бизнеса.

Наша задача — стать платформой, которая помогает бизнесу не только принимать деньги, но и развиваться.

— Как регулятор относится к подобным инициативам? Поддерживает ли Центральный банк Азербайджана развитие альтернативного финансирования?

— Мы видим, что Центральный банк Азербайджана последовательно поддерживает развитие цифровых финансовых сервисов и повышение доступности финансовых услуг для бизнеса. В рамках нашей инициативы мы уже официально представили Центральному банку концепцию продукта, бизнес-модель и технологическую архитектуру платформы. В целом мы видим положительное отношение к развитию альтернативных механизмов финансирования малого и среднего бизнеса.

Важно отметить, что Epoint не является кредитором. Мы создаем технологическую инфраструктуру, которая позволит лицензированным финансовым организациям принимать решения на основе реальных данных бизнеса.

Сегодня проект практически полностью готов к запуску с технической точки зрения. Мы уже сформировали партнерскую экосистему, и несколько микрофинансовых организаций выразили готовность финансировать клиентов Epoint через нашу платформу после завершения всех необходимых процедур и согласований. Мы рассчитываем, что запуск продукта станет важным шагом в развитии финансовой доступности для предпринимателей Азербайджана.

— Какое влияние подобная инициатива может оказать на экономику Азербайджана?

— Мы считаем, что доступность финансирования является одним из ключевых факторов развития малого и среднего бизнеса. Когда предприниматель получает возможность быстрее привлекать капитал для развития, он может открывать новые торговые точки, расширять ассортимент продукции, инвестировать в технологии и создавать новые рабочие места. В результате выигрывает не только отдельный бизнес, но и экономика в целом.

Кроме того, подобные решения стимулируют дальнейшую цифровизацию предпринимательства. Чем более прозрачным и цифровым становится бизнес, тем больше возможностей он получает для развития и привлечения финансирования.

Если нам удастся помочь тысячам предпринимателей получить более простой доступ к капиталу для развития, это станет вкладом не только в развитие Epoint, но и в развитие всей бизнес-экосистемы Азербайджана.

— Как вы видите будущее подобных решений?

— Я убежден, что в ближайшие годы рынок финансирования малого бизнеса пройдет серьезную трансформацию. Решения будут приниматься не только на основе отчетности и документов, но и на основе реального цифрового следа компании, ее операционной деятельности и финансового поведения. Победят те платформы, которые смогут объединить платежи, аналитику, данные и финансирование в единую экосистему. Именно такую платформу мы строим в Epoint.

Наша миссия заключается не только в том, чтобы помогать бизнесу принимать платежи. Мы хотим помочь предпринимателям расти, масштабироваться и получать доступ к капиталу именно тогда, когда он им нужен.