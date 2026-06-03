Новый премьер Латвии хочет порвать с Россией

«Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», — заявил он.

Кулбергс заявил, что поручит главе МИДа Байбе Браже найти решение данного вопроса, однако разрыв торговых отношений с Россией необходимо согласовать с Евросоюзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС.

В то же время премьер признал, что фармацевтическая отрасль Латвии не сможет быстро перестроиться на другой рынок, поэтому данный вопрос будет обсуждаться с руководителями фармацевтических компаний.

Помимо этого, Кулбергс указал, что у предприятий фармацевтической отрасли есть производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны. «Эти возможности необходимо сохранить», — подчеркнул он.

Кулбергс был назначен новым премьер-министром Латвии 28 мая. В ходе своего выступления в сейме, он заявил, что его приоритетами будут вопросы безопасности, экономики и государственного управления. По его словам, Латвия «больше не может жить в долг», а государственные средства должны использоваться «разумно».

Также премьер пообещал отказаться от «декоративных обещаний» и признал, что правительство может допускать ошибки. «Но их нужно признавать, исправлять и учиться на них», — подчеркнул политик.