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Воздушная тревога в Латвии и Эстонии

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Рано утром 3 июня в латвийском Алуксненском крае на границе с Псковской областью России было активировано сотовое оповещение о «желтом» уровне воздушной угрозы, не требующем немедленных действий. Были подняты в воздух истребители НАТО.

Примерно в это же время силы обороны Эстонии разослали уведомление о возможной воздушной угрозе в Ляэне-Вируском, Ида-Вируском, Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Выруском и Пыльваском уездах. Это не только территории на границе с Россией: например, Валга находится на границе с Латвией и от России находится сравнительно далеко.

Жителям Эстонии рекомендовали укрыться при виде дронов. Портал ERR пишет, что несколько жителей Выру сообщили ему, что слышали шум, который мог быть связан с дроном.

Воздушная тревога в обеих странах через некоторое время была отменена.

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