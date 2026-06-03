Америка может обложить новыми пошлинами товары из 60 стран

Как отмечает издание, это масштабное решение нанесет ущерб большинству торговых партнеров, включая Китай, Европейский союз и Японию.

Торговое представительство США предложило ввести дополнительные пошлины в размере до 12,5% на импорт из 60 стран из-за их неспособности запретить товары, произведенные с использованием принудительного труда, пишет CNBC.

Торговое представительство США заявляет, что все 60 стран не смогли ввести или эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, создав, как было отмечено, «неравные условия» для американских рабочих.

«Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, изготовленных с применением принудительного труда, неприемлема. Это создает динамику, когда американские работники вынуждены конкурировать на мировом уровне при неравных условиях. Мы больше не будем терпеть это неравенство», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

При этом предлагается вести пошлину в размере 10% для стран, которые приняли полный или частичный запрет на торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда, и 12,5% для всех остальных стран.

Расследование, проведенное офисом торгового представителя США, выявило, что Канада, Эквадор, Индонезия, Мексика, Пакистан и Европейский Союз не смогли эффективно обеспечить исполнение действующих законов по запрету принудительного труда. По ним рекомендуют применить 10% пошлину.

Такую же тарифную ставку рекомендуют применить еще для девяти стран, которые обязались решить эту проблему путем подписания торговых соглашений с США. Речь идет, в частности, о Тайване, Аргентине, а также Великобритании, которая «ввела частичный режим» для предотвращения принудительного труда в своих цепях поставок.

Другие 44 страны (включая такие основные торговые партнеры США, как Япония и Южная Корея) столкнутся с тарифной ставкой 12,5%.

Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года. Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что введет новую 10% пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Тогда стало известно, что офис торгового представителя США готовит масштабные расследования в отношении более чем десятка стран согласно разделу 301 Закона о торговле, в котором говорится о «избыточных производственных мощностях».