USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

Америка может обложить новыми пошлинами товары из 60 стран

11:15 125

Торговое представительство США предложило ввести дополнительные пошлины в размере до 12,5% на импорт из 60 стран из-за их неспособности запретить товары, произведенные с использованием принудительного труда, пишет CNBC.

Как отмечает издание, это масштабное решение нанесет ущерб большинству торговых партнеров, включая Китай, Европейский союз и Японию.

Торговое представительство США заявляет, что все 60 стран не смогли ввести или эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, создав, как было отмечено, «неравные условия» для американских рабочих.

«Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, изготовленных с применением принудительного труда, неприемлема. Это создает динамику, когда американские работники вынуждены конкурировать на мировом уровне при неравных условиях. Мы больше не будем терпеть это неравенство», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

При этом предлагается вести пошлину в размере 10% для стран, которые приняли полный или частичный запрет на торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда, и 12,5% для всех остальных стран.

Расследование, проведенное офисом торгового представителя США, выявило, что Канада, Эквадор, Индонезия, Мексика, Пакистан и Европейский Союз не смогли эффективно обеспечить исполнение действующих законов по запрету принудительного труда. По ним рекомендуют применить 10% пошлину.

Такую же тарифную ставку рекомендуют применить еще для девяти стран, которые обязались решить эту проблему путем подписания торговых соглашений с США. Речь идет, в частности, о Тайване, Аргентине, а также Великобритании, которая «ввела частичный режим» для предотвращения принудительного труда в своих цепях поставок.

Другие 44 страны (включая такие основные торговые партнеры США, как Япония и Южная Корея) столкнутся с тарифной ставкой 12,5%.

Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года. Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что введет новую 10% пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Тогда стало известно, что офис торгового представителя США готовит масштабные расследования в отношении более чем десятка стран согласно разделу 301 Закона о торговле, в котором говорится о «избыточных производственных мощностях».

Новый премьер Латвии хочет порвать с Россией
Новый премьер Латвии хочет порвать с Россией
11:00 363
«Baku Energy Week»: Баку укрепляет статус одного из ключевых центров глобальной энергетической дипломатии
«Baku Energy Week»: Баку укрепляет статус одного из ключевых центров глобальной энергетической дипломатии фото
10:34 291
Иран нанес удар: аэропорт парализован, есть раненые
Иран нанес удар: аэропорт парализован, есть раненые фото; обновлено 11:08
11:08 2226
Эрдоган и Пашинян поздравили друг друга
Эрдоган и Пашинян поздравили друг друга
10:23 830
Ночные атаки на Украину: есть погибшие и пострадавшие
Ночные атаки на Украину: есть погибшие и пострадавшие
10:18 509
В Шушу две дороги: платная и бесплатная
В Шушу две дороги: платная и бесплатная
10:07 1171
Путин не останавливается
Путин не останавливается
10:01 1543
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 5514
Зеленский об ударе по Петербургу
Зеленский об ударе по Петербургу фото; видео; обновлено 11:03
11:03 3589
Вступление Молдовы и Украины в ЕС: лед тронулся
Вступление Молдовы и Украины в ЕС: лед тронулся
00:28 4412
Требование Трампа
Требование Трампа обновлено 03:26
03:26 8708

ЭТО ВАЖНО

Новый премьер Латвии хочет порвать с Россией
Новый премьер Латвии хочет порвать с Россией
11:00 363
«Baku Energy Week»: Баку укрепляет статус одного из ключевых центров глобальной энергетической дипломатии
«Baku Energy Week»: Баку укрепляет статус одного из ключевых центров глобальной энергетической дипломатии фото
10:34 291
Иран нанес удар: аэропорт парализован, есть раненые
Иран нанес удар: аэропорт парализован, есть раненые фото; обновлено 11:08
11:08 2226
Эрдоган и Пашинян поздравили друг друга
Эрдоган и Пашинян поздравили друг друга
10:23 830
Ночные атаки на Украину: есть погибшие и пострадавшие
Ночные атаки на Украину: есть погибшие и пострадавшие
10:18 509
В Шушу две дороги: платная и бесплатная
В Шушу две дороги: платная и бесплатная
10:07 1171
Путин не останавливается
Путин не останавливается
10:01 1543
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 5514
Зеленский об ударе по Петербургу
Зеленский об ударе по Петербургу фото; видео; обновлено 11:03
11:03 3589
Вступление Молдовы и Украины в ЕС: лед тронулся
Вступление Молдовы и Украины в ЕС: лед тронулся
00:28 4412
Требование Трампа
Требование Трампа обновлено 03:26
03:26 8708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться