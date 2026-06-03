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IV Национальный форум по кибербезопасности пройдет при поддержке Azercell

11:55 255

Компания представит передовые решения в области кибербезопасности.

ООО Azercell Telecom выступит одним из ключевых партнеров IV Национального форума по кибербезопасности — одного из ведущих отраслевых мероприятий в сфере цифровой безопасности Азербайджана.

Форум, который состоится 4 июня, объединит представителей государственного и частного секторов, технологических компаний, международных экспертов и специалистов по кибербезопасности для обсуждения актуальных вызовов, обмена опытом и поиска эффективных решений в условиях стремительной цифровизации.

В рамках форума Azercell представит портфель решений в области кибербезопасности для корпоративных клиентов, включая современные практики управления информационной безопасностью, а также технологии на основе искусственного интеллекта для выявления, анализа и мониторинга киберугроз.

В рамках форума руководитель отдела кибербезопасности Azercell Маис Шарифли выступит с презентацией на тему «Кибербезопасность 2.0: трансформация экосистемы в эпоху искусственного интеллекта». В своем выступлении он представит реальные результаты применения технологий искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, поделится взглядом на эффективность современных механизмов защиты, а также расскажет о ключевых тенденциях, формирующих будущее цифровой устойчивости организаций.

Azercell последовательно развивает направление кибербезопасности в соответствии со «Стратегией информационной и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023–2027 годы». Компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта во внутренние процессы и системы, повышая эффективность анализа инцидентов, оперативного выявления уязвимостей и оценки рисков. Использование инструментов непрерывного мониторинга и проактивного обнаружения угроз позволяет своевременно предотвращать потенциальные киберинциденты и укреплять устойчивость цифровой инфраструктуры.

Ожидается, что форум внесет вклад в дальнейшее развитие национальной экосистемы цифровой безопасности, расширение профессионального сотрудничества и внедрение инновационных подходов к обеспечению киберустойчивости.

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