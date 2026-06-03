USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.3214
Подписаться на уведомления
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Новость дня
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

«Десант НАТО» в Киеве

обновлено 14:55
14:55 1170

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится с визитом в Украине. По словам официального представителя генсека, его сопровождают послы стран-членов альянса.

Она указала, что это визит всего Североатлантического совета - высшего органа принятия политических решений НАТО, который на уровне послов обычно собирается не реже одного раза в неделю. Из соображений безопасности представители НАТО не стали комментировать точную программу визита.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что Рютте проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и другие важные встречи: «Мы высоко ценим единство и силу НАТО в поддержке Украины в нашей совместной защите трансатлантической безопасности».

В настоящее время НАТО оказывает поддержку Украине, в частности, через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Приоритетный список потребностей Украины»), которая предполагает покупку у США боеприпасов и оружия европейскими союзниками и Канадой и дальнейшую их передачу Киеву.

* * * 11:53

Генеральний секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, сообщают украинские СМИ.

Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 925
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2583
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 1340
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 875
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6575
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда обновлено 14:58
14:58 1370
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
14:05 1604
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала ФОТО
13:52 680
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 2246
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 2107
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 1631

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Или сделка, или…
Трамп: Или сделка, или… обновлено 15:50
15:50 925
Попкорн и пепелище
Попкорн и пепелище Что там у соседей?
12:10 2583
Зеленский поставил вопрос ребром
Зеленский поставил вопрос ребром обновлено 15:30
15:30 1340
Кыргызстан заступился за арабов
Кыргызстан заступился за арабов
14:42 875
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом
Тбилиси – за столом, а Москва – за бортом наша аналитика
02:35 6575
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда
Дело Перинатального центра: главная обвиняемая уехала из суда обновлено 14:58
14:58 1370
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
Заявление УЕФА об отстранении «Туран-Товуза» от еврокубков
14:05 1604
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала
Новые залы дзюдо в Мардакяне и Гала ФОТО
13:52 680
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
Пашинян: «Я увидел, что Карабах – искушение и ловушка»
13:29 2246
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
Пашинян отвечает: «Это нехороший путь...»
13:23 2107
Россия хочет отношений без лжи
Россия хочет отношений без лжи
13:19 1631
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться