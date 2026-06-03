«Десант НАТО» в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится с визитом в Украине. По словам официального представителя генсека, его сопровождают послы стран-членов альянса.
Она указала, что это визит всего Североатлантического совета - высшего органа принятия политических решений НАТО, который на уровне послов обычно собирается не реже одного раза в неделю. Из соображений безопасности представители НАТО не стали комментировать точную программу визита.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что Рютте проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и другие важные встречи: «Мы высоко ценим единство и силу НАТО в поддержке Украины в нашей совместной защите трансатлантической безопасности».
В настоящее время НАТО оказывает поддержку Украине, в частности, через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Приоритетный список потребностей Украины»), которая предполагает покупку у США боеприпасов и оружия европейскими союзниками и Канадой и дальнейшую их передачу Киеву.
* * * 11:53
Генеральний секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, сообщают украинские СМИ.