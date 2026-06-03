Теймур Мусаев: Система медицинского цифрового двойника объединит данные о здоровье граждан на единой платформе

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил в своей вступительной речи на презентации проекта «Цифровая забота о здоровье граждан: Система медицинского цифрового двойника», что система медицинского цифрового двойника объединит данные о здоровье граждан на единой платформе.
Он отметил, что данная система представляет собой централизованную цифровую платформу, обеспечивающую сбор и обработку информации о состоянии здоровья граждан посредством единых электронных реестров.
По словам министра, новая система позволит хранить такие показатели здоровья граждан, как сведения о вакцинации, результаты медицинских обследований и рецепты, в едином электронном реестре. Он отметил, что централизация данных даст возможность проводить глубокий анализ с использованием искусственного интеллекта, прогнозировать состояние здоровья населения и разрабатывать стратегии на будущее.
Искусственный интеллект позволит прогнозировать состояние здоровья населения
Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что в рамках политики цифровизации, реализуемой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, создается единое информационное пространство здравоохранения.
Министр подчеркнул, что сбор медицинских данных в едином информационном пространстве позволит проводить глубокий анализ с использованием технологий искусственного интеллекта. Новая система внесет значительный вклад в прогнозирование состояния здоровья населения, централизованное управление в кризисных ситуациях и разработку будущих стратегий в сфере здравоохранения.
Теймур Мусаев также отметил, что для обеспечения целостности данных в цифровой государственной информационной среде будет осуществлена интеграция медицинской информации с другими государственными информационными системами.
Будут запущены курсы по цифровым технологиям и искусственному интеллекту в медицине
Министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил, что со следующего учебного года Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, Университет ADA и компания MEGASEC совместно организуют курсы на тему «Цифровые технологии и искусственный интеллект в медицине».
Теймур Мусаев подчеркнул, что образовательные программы, которые будут проводиться в течение всего года, охватят специалистов всех медицинских специальностей и окажут поддержку цифровой трансформации системы здравоохранения.