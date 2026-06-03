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Алиев на открытии нового здания Центробанка

фото; новость дополнена
12:20 1763

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Центрального банка. Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского лидера.

Председатель Центрального банка Талех Кязымов проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании.

Новое здание расположено на проспекте Гейдара Алиева. Построенное в соответствии с современными принципами градостроительства, здание отличается высокой функциональностью и передовыми технологическими показателями.

Президент Ильхам Алиев посмотрел выставку, где с использованием современных методов презентации были продемонстрированы концептуальный подход, особенности дизайна национальных денежных знаков и линия технологического развития.

Здание состоит из 35 этажей, общая рабочая площадь рассчитана на 1300 человек. Здесь есть конференц-залы и пресс-залы, различные учебные помещения и комнаты для проведения встреч и совещаний. При проектировании нового здания особое внимание было уделено принципам доступности и инклюзивности, была создана инфраструктура, позволяющая лицам с ограниченными физическими возможностями комфортно и безопасно входить в здание, а также обеспечивать их свободное передвижение. В здании предусмотрено 25 помещений для официальных встреч и собраний. Все они оснащены необходимым оборудованием. Также установлены современные технологические и информационные системы, отвечающие высоким стандартам качества, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, создана зона отдыха для эффективной организации досуга сотрудников, в их распоряжении будет столовая на 340 человек. В конференц-зале на 240 человек, где будут проводиться различные мероприятия и презентации, есть все необходимые условия.

Мультимедийная фасадная система, обеспечивающая визуальное распознавание здания в ночное время, позволяет применять различные сценарии освещения и проекции. Система освещения территории и здания, включая и фасад, оснащена технологией LED с датчиками движения. Это, в свою очередь, позволяет экономить электроэнергию в дневное время.

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