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МИД России: Армения хочет попасть в «Г»

12:12 1201

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией сравнила власти Армении, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, одновременно оставаясь членом ЕАЭС, с пассажиром, который хочет из пункта «А» попасть в пункт «Г».

«Представьте, аэропорт, зал ожидания, пересадка, стыковка рейса. Несколько пассажиров, которые прошли все виды досмотров, границу, контроль и так далее. Каждый, буквально каждый из них добропорядочный, имеет определенные цели и задачи. И вот когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, который вроде бы заявлен на этот рейс, говорит: «Вы знаете, а мне не в пункт БТБ, мне в пункт… Да, наверное, ближе даже к пункту Г», — сказала Захарова.

Говоря о стремлении Армении в ЕС, оставаясь в ЕАЭС, Захарова отметила, что «это даже уже не попытка усидеть на двух стульях». 

«Ненормально, когда идет манипуляция. Когда добрые намерения и законность, которые обеспечивают нормальное функционирование определенной сферы, используются с нечистоплотными целями. Вот это ненормально. Если ты хочешь в пункт «Г» через пункт «Б», такое тоже возможно. Называется транзит. Но у этого есть своя логистика. Когда ты регистрируешься на пункт «Б», ты летишь, там выходишь, со всеми прощаешься, идешь туда, куда надо. Это был открытый выбор. Но он был сделан. Ты хочешь изменить свой выбор? Пожалуйста. Для этого есть цивилизованный путь», — пояснила она.

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