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Европа спешит на помощь Армении

12:17 1030

ЕС готовит помощь Армении на фоне ограничений со стороны России, об этом сообщает «Азатутюн».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят возможную поддержку Армении со стороны Евросоюза на фоне экономических ограничений, введенных Россией.

По данным издания, Евросоюз рассматривает возможность предоставления Еревану финансовой помощи, а также введения специальных торговых преференций для армянских производителей.

Речь идет о механизме Autonomous Trade Measures (ATM) — автономных торговых мерах, которые позволяют отдельным категориям товаров поставляться на рынок ЕС без таможенных пошлин и количественных ограничений.

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