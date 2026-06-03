Европа спешит на помощь Армении

ЕС готовит помощь Армении на фоне ограничений со стороны России, об этом сообщает «Азатутюн».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят возможную поддержку Армении со стороны Евросоюза на фоне экономических ограничений, введенных Россией.
По данным издания, Евросоюз рассматривает возможность предоставления Еревану финансовой помощи, а также введения специальных торговых преференций для армянских производителей.
Речь идет о механизме Autonomous Trade Measures (ATM) — автономных торговых мерах, которые позволяют отдельным категориям товаров поставляться на рынок ЕС без таможенных пошлин и количественных ограничений.