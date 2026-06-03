Попкорн и пепелище

Предвыборный эфир на Общественном телевидении Армении 1 июня шел четыре часа. Haqqin.az не поленился досконально прослушать, перевести и проанализировать эту многочасовую дискуссию. Причина нашего внимания проста: формально говоря про собственный парламент, армянские политики все четыре часа проговорили об Азербайджане. И картина, открывшаяся по итогам этого марафона, оказалась весьма примечательной…

Та же асимметрия проступила в споре о границах. Власть продавала делимитацию в Киранце как наступивший мир: Симонян рассказывал о полусотне новых домов, выросших в селе, и о том, как три дня назад играл там в футбол с детьми и министром обороны. Оппозиция отвечала арифметикой «потерь». Эдгар Казарян из блока «Сильная Армения» напоминал, что пограничная комиссия, созданная в мае 2022-го, за годы работы якобы не провела делимитации ни на миллиметр, а в Киранце был не диалог, а монолог, по итогам которого «четыре села с прилегающими землями отошли Азербайджану».

Заверения сыпались одно за другим. Симонян называл тему «вымышленной», «троллингом, импортированным извне», уверял, что подобного разговора «вообще никогда не было» и нет ни единого документа, где это хотя бы обсуждалось. Он напоминал, что эту «страшилку» партия Сержа Саргсяна пыталась запустить еще в 2021 году.

За всей этой схваткой стояла, образно говоря, фигура, которой в студии не было и быть не могло, — и присутствовала она настойчивее любого из 17 участников. Стоило разговору свернуть к будущему Армении, как он упирался в цифру 300 тысяч: столько азербайджанцев имеют право вернуться в Армению, откуда были изгнаны на рубеже восьмидесятых и девяностых. Сахоян выложила «козырь» — декабрьское интервью 2024 года, где, по приведенной ею цитате, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «Мы официально обратились к властям Армении, и по сей день нет никакого ответа». Анна Григорян выстроила из этого целую литанию: расселение азербайджанцев, изменение Конституции по требованию Баку, снос символов. И вся оппозиция в один голос требовала от Симоняна заверить народ, что трехсот тысяч не будет.

Оппозиция отозвалась на это с яростью людей, у которых отнимают основание для существования. Анна Григорян из блока «Армения» зачитала в эфир строку из прошлогоднего послания Пашиняна — о том, что до сентября 2020 года Ереван сам не пошел на уступки, теоретически способные предотвратить 44-дневную войну, — и обвинила власть в том, что та осознанно положила тысячи жизней ради сохранения кресла. Арам Манукян, один из патриархов Армянского национального конгресса, говорил о Декларации независимости как о «книге нашей гордости», отказ от которой, по его словам, равносилен отказу от государства. Армине Сахоян из «Национально-демократического полюса» повторяла, словно заклинание, формулу «арцах — это Армения, Никол — предатель», ту самую, с которой подходила к премьеру в Чаренцаване. Симонян отбил выпад: поздравил Сахоян с тем, что подход к премьеру с оскорблением — ее единственное публичное достижение.

Самое интересное (хоть и ожидаемое) признание сделал человек, которому по должности положено взвешивать слова. Ален Симонян, председатель Национального собрания и второе лицо правящего «Гражданского договора», на голубом глазу проговорил то, что еще пять лет назад стоило бы любому армянскому политику карьеры: «Республика Армения не ставит вопрос возвращения. Карабах ская страница закрыта в Республике Армения. У населения Нагорного Карабах а есть свой дом, и они должны жить как местные». Карабах для действующей власти — закрытая книга, а сам карабах ский вопрос изначально служил лишь способом держать Армению в вечном конфликте, не давая ей стать по-настоящему независимой.

Спустя 6 лет после военного поражения и почти 3 года после того, как Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабах ом, армянский политический класс вышел в прямой эфир и обнаружил, что говорить ему не о чем. Точнее, говорить он способен лишь об одном — об Азербайджане. Вся четырехчасовая перепалка со всеми отключенными микрофонами и попкорном, вращалась вокруг одной оси, и ось эта находилась не в Ереване. Армения выбирает парламент, не имея собственной повестки; повестку ей задает сосед, которого в студии не было.

Регламент, который все они подписали до эфира, требовал трех вещей: уважать соперников, уважать ведущих и не выходить за отведенное время. К исходу первого часа ведущая Татевик Даниелян отключала микрофоны, как диспетчер гасит сорвавшиеся с тормозов вагоны, а ее коллега Петрос Казарян обронил фразу, которая стоит целого трактата о политической культуре Армении после поражения: «С этого момента будем перебивать всех». Дебаты закончились тем, что граждане Армении так и не услышали ни одного ответа на вопрос, ради которого все это и затевалось.

В студии Общественного телевидения Армении 1 июня стояло 19 трибун, 2 из которых остались вакантны. Причем за одной из них стояло ведро с попкорном. Микаел Наапетян, лидер партии с обезоруживающе честным названием «Я против всех», объяснил его присутствие одной фразой: пришел под впечатлением от вчерашних дебатов, в процессе пригодится. Он не ошибся. Следующие четыре часа 17 человек, претендующих на места в парламенте, доказывали телезрителю, что попкорн был практически единственным трезвым решением, принятым в этой студии за весь вечер.

Манукян перевел разговор в другую плоскость. Анклавы, объяснял он, нельзя возвращать или обменивать — их советская география такова, что этот шаг сделает конфликт между Ереваном и Баку вечным. По его словам, Азербайджан требует эти территории именно для того, чтобы навсегда сохранить рычаги давления. Азербайджанский Кярки, убежден он, запирает дорогу в Иран, села Газаха — логистику севера; стоит их отдать, и Армения теряет контроль над собственными трассами к двум ключевым соседям, превращая любой «мирный договор» в фикцию. Симонян отбивался единственным доводом: у Армении есть свой анклав — Арцвашен (Башкенд), — и когда придет срок, Ереван поднимет правовые бумаги и поторгуется.

Третий пункт — Конституция — обнажил совсем уж причудливую механику армянского спора. Баку требует изменить Основной закон и отказаться от Декларации независимости с ее положением о воссоединении с Карабахом; власть, обвиняемая в готовности это исполнить, отвечает, что меняет Конституцию по собственной воле и для собственных нужд. Амаяк Ованнисян тоже требует переписать Конституцию, только чтобы вытравить из нее «серж-саргсяновский» текст, навязанный, по его словам, народу. Выходит картина, в которой и власть, и ее злейшие противники сходятся в одном требовании — менять Конституцию, — расходясь лишь в том, чьим почерком вписывать новые статьи. Манукян довел эту мысль до абсурда: отказ от Декларации независимости, по его словам, означает потерю независимости как таковой, и тот, кто за это проголосует, голосует против собственного государства.

Но настоящая драма вечера разворачивалась не только между властью и оппозицией, но и внутри самой оппозиции, и была она драмой взаимного истребления. Армянское политическое поле раскололось надвое, и обе половины с упоением обвиняли друг друга, фактически освобождая Алена Симоняна от необходимости защищаться. С одного фланга прозападные радикалы — Ани Хачатрян от партии «Республика», Рубен Мехрабян из блока «Во имя Республики» и Нарине Арамян из «Новой силы» — клеймили оппонентов «русскими матрешками» и «послами Алиева» и требовали вырвать трибуну у тех, кто «тянет в Армению Путина». С другого — Анна Григорян от блока «Армения», Эдгар Казарян от «Сильной Армении», а с ними Сахоян и Манукян — обличали действующую власть как капитулянта и прямого исполнителя «бакинских поручений». Каждый фланг был занят не Симоняном, а истреблением соседнего, и власть наблюдала за этим почти со стороны. Оппозиция хоронила саму себя в прямом эфире.

Кульминацией стал «допрос», который Симонян устроил Арману Абовяну из «Процветающей Армении». Второй номер списка обвиняется в шпионаже, в доме другого фигуранта идут обыски, а сам Абовян, как припомнил Симонян, числится сотрудником «Спутник Армения» — то есть, по сути, работником Маргариты Симоньян; лидера же его партии Гагика Царукяна Симонян связал с Лукашенко. Абовян отбивался: чем работа там, где защищают интересы Армении, «хуже работы на Эрдогана или Алиева?» Разговор быстро растерял остатки приличия. Абовян ткнул в Симоняна пальцем, бросил уличное «ара», и Татевик Даниелян отключила ему микрофон — формально за нарушение этикета, по существу за то, что в одном слове вся студия услышала, до какого уровня опустился спор о будущем государства.

Над пророссийским флангом возвышалась фигура, ради которой, похоже, и собирался весь этот лагерь, — Самвел Карапетян. Российский миллиардер, владелец группы «Ташир» и гражданин РФ, выдвинут блоком «Сильная Армения» в премьер-министры. И здесь обнажился очередной парадокс, который тут же подсветил Рубен Мехрабян, обращаясь к трибуне «Национально-демократического полюса»: как движение, требующее для Армении статуса главного союзника США вне НАТО, может с таким остервенением защищать в эфире крупного российского бизнесмена? Под занавес эфира эта ярмарка обещаний достигла пика в заключительном слове Эдгара Казаряна: вместо трехсот тысяч азербайджанцев он пообещал 300 тысяч новых рабочих мест, 20 тысяч доступных квартир, 2 миллиона драмов за четвертого ребенка и бесплатное жилье за пятого — и все это под эгидой «спасительного» прихода Карапетяна. Человек с российским паспортом предлагался стране одновременно и как «гарант суверенитета», и как масштабная демографическая программа.

Даже там, где разговор отрывался от границ и возвращался к жизни внутри страны, он немедленно оборачивался описью награбленного. О либерализме и свободной экономике Горгисян говорил с горечью: после революции 2018 года старых олигархов сменили новые, старых грабителей — новые. Казарян добавлял пример: государство по слову одного человека отбирает бизнес, как вышло с «Электрическими сетями Армении». А Манукян считал вслух: при прежней власти государственный долг был 7 миллиардов долларов, теперь 15, и на каждого новорожденного в Армении приходится свыше четырех тысяч долга. Цифры, возможно, и спорные, но показателен сам разворот: армянская экономическая дискуссия свелась к спору о том, кто больше украл, а не о том, как страна будет жить дальше.

Арам Манукян из Армянского национального конгресса попытался разыграть карту старой гвардии, выдав спич о «вековой болезни армянского народа — искать хозяина». По его словам, в движении конца восьмидесятых от этого комплекса якобы на время избавились. Теперь же, как уверял Манукян, внешнее давление стало настолько прямым, что Макрон, Вэнс, Рубио и Путин диктуют Еревану условия в открытую, а «Эрдоган и Алиев превратили армянских политиков в своих пешек». Однако эта претензия на надпартийную мудрость быстро разбилась о банальную предвыборную демагогию. Когда Ален Симонян в лоб спросил Манукяна, почему его Конгресс наряду с другими силами де-факто подыгрывает фигуре российского гражданина Самвела Карапетяна, представитель АНК просто уклонился от ответа и поспешно перевел тему на обсуждение заграничных поездок самого Симоняна. Манукян в итоге лишь выставил напоказ собственную политическую немощь, трусливо пасуя перед первым же прямым вопросом оппонента.

Симонян, надо честно признать, держался единственным, у кого нашлась позитивная программа, хотя сводилась она к двум словам — мир и спокойствие. Армения, повторял он, почти два с половиной года живет без войны, строятся школы и дороги, перевооружается армия, и «гражданин наконец должен говорить о жизни, а не вечно о войне». Он же держался за формулу, ставшую ядром пашиняновской политики последних лет, — «Реальная Армения», страна в нынешних границах и без претензий к соседям. Те, кто отказывается ее признавать, говорил Симонян, представляют государство как желе, чьи очертания можно растягивать по желанию; их дети не пойдут служить и умирать, зато сами они будут внушать обществу, что Армения — это «чуть больше здесь, чуть больше там». В устах второго лица государства это звучало почти убедительно — пока не вспоминалось, что «Реальная Армения» Симоняна и есть конфигурация, вычерченная в Баку. Мир, которым он сейчас торгует перед избирателями, Ереван не выторговал и не заслужил — этот мир был навязан ему железной силой и безупречной дипломатией Азербайджана.

На этом фоне терялись немногие, кто пытался говорить тихо. Нарине Арамян раз за разом напоминала, что женщине в этой студии физически трудно перекричать мужчин, и просила хотя бы дослушать. Ее не дослушивали. Под конец и ведущая взмолилась, нельзя ли убавить в студии тестостерона, но вопрос повис без ответа. Аргишти Тадевосян из христианских демократов благодарил телевидение за то, что эфир обернулся люстрацией: народ своими глазами видит, у кого какая ориентация — на север или еще куда. В диагнозе он был прав, но не заметил, что люстрировал и себя: в студии, где каждый второй обвинял каждого первого в работе на внешнюю силу, отыскать того, кто работает на собственное государство, оказалось задачей без решения.

И только однажды за четыре часа сквозь крик пробилась настоящая страна. Манукян, отложив полемику, привел цифры, которые собирал, два месяца объезжая армянские села. В стране закрываются 229 школ. Вдоль шестисот километров границы деревни пустеют. Это, сказал Манукян, вопрос национальной безопасности, и он надпартийный. Его выслушали в относительной тишине, а потом разговор снова свалился в перебранку о том, кто чей агент.

7 июня Армения выберет парламент, но реальный выбор, оставшийся местному избирателю, сжался до предела. Стране фактически предложили выбирать между курсом правящей партии и реваншистскими лозунгами оппозиции. В этой логике призыв Микаела Наапетяна «нанести пощечину системе» весьма показателен. Но главный итог этих четырех часов очевиден уже сейчас: какой бы выбор ни сделал армянский избиратель, после голосования ему придется иметь дело с реальностью, контуры которой прочерчены на берегах Каспия.